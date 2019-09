Vivere risparmiando | giovane donna elimina carta igienica e dentifricio e in un anno

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Unainglese Zoe Morrison ha raccontato la sua incredibile storia sul suo blog. Laabita nel Regno Unito e dice di aver risparmiato in un, non comprandoe altri prodotti per il bagno ben 15 mila euro. Laha detto di aver risparmiato tutti questi soldi sostituendo ile lo shampoo con il bicarbonato di sodio. Zoe Morrison ha anche raccontato che per sostituire lausa una pistola d’acqua vicino al wc. Laha detto che non è semplice sostituire questi prodotti per il bagno ma si risparmiano un sacco di soldi oltre a aiutare l’ambientendo molte bottigliette di plastica. Laha voluto precisare che : “Una cosa che ha catturato la mia attenzione era il costo di tutti i prodotti in bagno. Senza considerare che l’inquinamento causato da tutte quelle bottiglie di plastica”. Non ...

