Villafranca | morto il clochard bruciato vivo | dopo due mesi di agonia Vasile si è arreso

Villafranca - è morto il bimbo di 10 anni colpito da malore dopo il tuffo in piscina : Irreversibili i danni cerebrali causati probabilmente dal troppo tempo che il ragazzino, di 10 anni, ha trascorso sott'acqua prima di essere soccorso. Il bimbo di 10 anni colpito da arresto cardiaco dopo un tuffo in piscina in uno stabilimento comunale di Villafranca in Lunigiana è morto dopo due giorni di agonia: Ibrahim El Gargar ha riportato danni irreversibili al cervello dopo aver perso i sensi nella vasca. Indagini in corso: è il terzo ...