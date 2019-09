Fonte : ilmattino

(Di giovedì 19 settembre 2019) Torna online la rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.Molte le opportunità messe...

qn_lanazione : #Pisa. Quest’estate tre colpi dei finti vigili urbani. E’ caccia alla banda - Notiziedi_it : Vigili urbani e aeronautica militare, concorsi per centinaia di posti - GHERARDIMAURO1 : AMA FUNZIONA ORA, RIPASSA CONTINUAMENTE ORA. VIGILI URBANI OSTIA NON FUNZIONA O COME UN TEMPO ORA SEMPRE SOPRA AI… -