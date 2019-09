Vieni da me | Balivo a Laura Freddi | “Dovresti cambiare lavoro”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 19 settembre 2019)da me, Caterina: “Dovrestilavoro” Ospite della puntata di oggi dida me è stata la showgirl. Protagonista della rubrica Intervista con emoticon lasi è raccontata a 360 gradi a Caterina, che ha ricordato il periodo di lavoro con Maurizio Costanzo a Buona Domenica, ha raccontato di essere poco ambiziosa e non le è mai piaciuto sgomitare per ottenere parti o ruoli da primadonna. A questo punto allora la padrona di casa del programma di Rai1 le ha detto: “Dovrestilavoro allora. Questa è una giungla!”, ha parlato anche del suo mito Raffaella Carrà, del suo primo bacio in una fiction con Enzo De Caro, della sua amicizia con Enzo Iacchetti a Striscia la notizia e del rapporto con Ambra Angiolini con cui ha lavorato a Non è la Rai… A proposito di Ambra, ...

Saverio_94 : Perché la Balivo se la prende tanto con chi critica Vieni da me? A maggio parlò ai 'poveretti' che l'attaccavano, o… - trashtvstellare : @MasterAb88 La Balivo ha appena letto il tuo tweet in diretta a Vieni Da Me e ti ha citato - alessio_gaudino : @MasterAb88 @Gia_Uss90 @queenmarii1993 Balivo +2.5, un anno fa 8.8 vieni da me e paradiso 9.6. Uomini e donne -1.3 -