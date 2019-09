Victoria Beckham | Io vittima di bullismo insegno ai miei figli ad amare le donne

Victoria Beckham : "Ero vittima di bullismo. I miei figli imparino ad amare le donne" : Storica componente del gruppo Spice Girls, Victoria Beckham è oggi la moglie di David Beckham, anche se rimane attiva sul lavoro in quanto sta per invadere i negozi britannici con la sua linea beauty.In molti non lo sanno, ma l'ex Posh da piccola ha avuto un passato difficile, come ha rivelato a Indipendent Uk: "Ero una bambina di otto anni con le treccine, alta e magra. Il viso era giallastro e avevo anche uno spazio fra i denti. Sono stata ...

Ha appena presentano la sua ultima collezione (alla London Fashion Week), la sua ...

Victoria Beckham - il segreto per stare in forma è uno snack ipocalorico : ecco di cosa si tratta : È una delle donne più invidiate al mondo, in virtù del suo matrimonio con David Beckham, ma anche una vera e propria icona di stile. Dopo l’esordio nella musica, con le Spice Girls, la 45enne Victoria Beckham è oggi una stilista di successo e un vero e proprio riferimento nel mondo della moda. Lo dimostra, ad esempio, la Fashion Week di Londra di questi giorni, in cui l’ex ‘Posh Spice’ ha presentato le sue creazioni per ...

Uno per Tutti, Tutti per Vic. La famiglia Beckham, come di consueto nel periodo ...

Victoria Beckham tra moda e web. L'ex Spice Girl, in attesa di presentare la sua collezione primavera-estate alla London Fashion Week, ha pubblicato uno squarcio della sua casa mentre si mette al lavoro. Su Instagram Stories, la moglie di David e madre di quattro figli ha pubblicato una foto della colazione sistemata sul tavolo cucina. «Buona colazione presto. Inizia la mia preparazione VBSS20 oggi», ha scritto l'ex Spice Girl. Lo ...

Victoria Beckham pubblica le foto della sua casa di Londra e lancia un nuovo sito : Victoria Beckham tra moda e web. L’ex Spice Girl, in attesa di presentare la sua collezione primavera-estate alla London Fashion Week, ha pubblicato uno squarcio della sua casa mentre si mette al lavoro. Su Instagram Stories, la moglie di David e madre di quattro figli ha pubblicato una foto della colazione sistemata sul tavolo cucina. «Buona colazione presto. Inizia la mia preparazione VBSS20 oggi», ha scritto l’ex Spice Girl. Lo ...

Victoria Beckham si dà allo yoga su Instagram : Victoria Beckham ha condiviso parte di una delle sue intense sessioni di yoga dimostrando quanto sia snodata. Ma piovono critiche per l’utilizzo dello smartphone. Dopo tantissime celebrità che hanno l’hanno provata e ne hanno apprezzato i benefici, anche Victoria Beckham si è convertita alla yogalosophy. Questa nuova disciplina consiste in un regime di fitness che combina yoga e astrologia e che, attraverso esercizi di stretching, favorisce la ...

David - Victoria e Brooklyn Beckham - le foto più belle - : Fonte foto: InstagramDavid, Victoria e Brooklyn Beckham, le foto più belle 1Sezione: Spettacoli Tag: social network Sofia Lombardi Le immagini più belle di David e Victoria Beckham, in compagnia del figlio maggiore Brooklyn: una famiglia di protagonisti dei social network David e Victoria Beckham sempre più protagonisti dei social ...

Victoria Beckham - la sua magrezza è spaventosa. Il dettaglio dell’ultima foto è inquietante : Le ultime foto che ritraggono la ex Spice Girls e moglie di David Beckham fanno paura: Victoria è sempre bellissima ma negli ultimi scatti appare decisamente troppo magra. Il suo volto è scavato e la sua vita sottilissima: quando i fan hanno visto quegli scatti si sono preoccupati. È vero, Victoria è sempre stata molto magra ma stavolta la sua magrezza ha raggiunto dei picchi imbarazzanti.\\ In una delle sue ultime Instagram Stories, i fan ...

Estate 2019. Le vacanze delle star

L'estate Italiana dei Beckham continua. L'ultima cartolina dalle vacanze vede in posa mamma Victoria con la piccola di casa, Harper, 8 anni. Il bello delle vacanze, fa sapere l'ex Spice, sono «le ...

BECKHAM IN PUGLIA/ David e Victoria - vacanza in Italia finita? Lo Spice Boy saluta... : David e Victoria BECKHAM, la loro vacanza in PUGLIA è giunta al termine? La coppia con i quattro figli al seguito pronta a lasciare l'Italia.