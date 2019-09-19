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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 19 | 45 Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 19:45 (Di giovedì 19 settembre 2019) Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI ANCORA MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO E PIÙ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA ORENESTINA E APPIA. SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO, LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE E FINO AL RACCORDO. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. RICORDIAMO CHE SULLA TIBURTINA, È TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL SOTTOPASSO ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI CAUSA ...
Fonte : romadailynews

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