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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 18 | 15 Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 18:15 (Di giovedì 19 settembre 2019) Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO COMPLICATO A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA; IN INTERNA SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA Roma. TRAFFICO RALLENTATO SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SI RALLENTA POI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA. TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral L'articolo ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-09-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-09-2019 -

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