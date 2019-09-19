romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : San Cesareo - Coda A1 Diramazione Roma sud - GRA Coda in uscita a San Cesareo per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria. - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsSicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo - Affaritaliani.it
Sicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo Affaritaliani.it
Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' stata completata, con i finanziamenti della Regione Siciliana, la seconda fase dei lavori di ricostruzione del collegamento sul ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, INIZIANDO DALLA A1 Roma NAPOLI RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA. SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E LAURENTINA E PIÙ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA. SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI CIRCOLazioNE AL MOMENTO FLUIDA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione QUALCHE DISAGIO SULLA VIA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA E FINO A VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO COL RACCORDO, LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE PROVOCANO CODE TRA LE USCITE BOCCEA E VIA DEL MARE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, SUL QUALE SI SEGNALANO CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. DISAGI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO COL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE BOCCEA E VIA DEL MARE IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA ED APPIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, SUL QUALE SI SEGNALANO CODE TRA LA TOGLIATTI E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO COL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE BOCCEA E VIA DEL MARE IN ESTERNA E PROSEGUENDO SEMPRE IN ESTERNA ANCORA CODE TRA PRENESTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA DISAGI SI SEGNALANO TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO COL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE GIUSTINIANA E PISANA IN ESTERNA E PROSEGUENDO È DI NUOVO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE A PROVOCARE DISAGI MENTRE IN INTERNA SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E IL BIVIO CON LA A 24 E DI NUOVO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE BOCCEA E PISANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E IL BIVIO CON LA A 24 E DI NUOVO TRA CASILINA E PONTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONODO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO, DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA IN DIREZIONE QUINDI Roma FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA DIFFICOLTÀ PER TRA PISANA E OSTIENSE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA IN DIREZIONE QUINDI Roma – FIUMICINO. MOLTO INTENSO ANCHE IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, SUL QUALE SEGNALIAMO CODE TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAIZONE Roma SUD E L’APPIA SPOSTIAMOCI SULLA CASSAI DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E STATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTIN E L’APPIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVAIMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA ...