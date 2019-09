Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019)19 SETTEMBREORE 07:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA IN DIREZIONE QUINDI– FIUMICINO. MOLTO INTENSO ANCHE IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO, SUL QUALE SEGNALIAMO CODE TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA CASTAGNETTA FINO A CASTEL DI DECIMA PER CHI VIAGGIA DI DIREZIONE DELLA CAPITALE PASSIAMO SULLA NOMENTANA PER CHI SI MUOVE IN DIREZIONE DISI STA IN CODA DA VIA DI SANTA LUCIA DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA VIA APPIA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER IL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ...

