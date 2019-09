Vettel e Leclerc pronti a sfatare i pronostici di Singapore

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e l’allergia alla guida sovrasterzante. Sviluppo della Ferrari favorevole a Leclerc : Sebastian Vettel bollito, sopravvalutato e in crisi. Il tedesco è un uomo un po’ solo dopo il GP d’Italia a Monza, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. L’errore alla variante Ascari e il 13° posto finale, con annesso doppiaggio del proprio compagno di squadra Charles Leclerc (vincitore), sono un nulla rispetto all’evidenza che il Tempio della velocità era tutto o quasi per il giovane monegasco. Per lui, invece, critiche ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel relegato al ruolo di secondo pilota. E non ha dimenticato lo sgarbo di Leclerc a Monza… : Leclerc come Schumacher, Senna e Prost. Dopo il GP d’Italia la “Charles-Mania” è esplosa. Il trionfo del monegasco nell’ultimo round iridato in F1 ha posto il 21enne del Principato in una posizione di primo piano nel Circus e in Ferrari. La doppietta Spa-Monza, infatti, ha fatto schizzare verso l’alto le quotazioni del giovane racing driver del Cavallino Rampante negli equilibri della scuderia di Maranello. La prova ...

Formula 1 – Rosberg non ha dubbi : “Leclerc incredibile! Vettel secondo pilota? Ecco cosa penso” : Nico Rosberg commenta i due successi di Leclerc a Spa e Monza e la situazione difficile di Vettel: le parole dell’ex campione tedesco Il Gp d’Italia ha incoronato Charles Leclerc re di Monza: il monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio italiano dopo ben 9 anni, bissando il successo di Spa. Due gare amare invece per Vettel, che in Belgio si è dovuto sacrificare per aiutare il suo compagno di squadra e ...

F1 - Gerhard Berger : “A Sebastian Vettel manca l’istinto assassino di Charles Leclerc” : Il risultato di Monza è stato uno dei più deludenti di Sebastian Vettel da quanto è in Ferrari. Nel GP d’Italia 2019 di F1 il pilota tedesco ha commesso un errore imperdonabile, che ha distrutto di fatto la sua gara, chiusa con un 13° posto che è ben al di sotto delle aspettative, considerando ciò che ha saputo fare negli ultimi anni. Oltre a ciò c’è stato poi il confronto impietoso con Charles Leclerc, che si è andato invece a prendere una ...

Formula 1 - Leclerc e quella lotta con le Mercedes a Monza : “se ci fosse stato Vettel là davanti…” : Il pilota tedesco è tornato a parlare dopo la vittoria di domenica a Monza, soffermandosi sulla mancanza di Vettel in cima al gruppo Sono giorni intensi per Charles Leclerc, finito al centro dei riflettori per la doppia vittoria ottenuta al volante della Ferrari prima a Spa e poi a Monza. Photo4/LaPresse Una doppietta che mancava a Maranello dal 1996, quando Michael Schumacher dominava la scena regalando al Cavallino titoli su titoli. ...

Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc - Binotto sicuro : “Charles è forte! Noi lo sapevamo - gli altri se ne stanno accorgendo ora” : Binotto analizza la domenica di gara di Monza: dai complimenti a Leclerc all’errore di Vettel, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia Sicuramente Charles Leclerc starà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo. Leclerc ha regalato una grande ...

Formula 1 – La vittoria di Leclerc a Monza e la sfortuna di Vettel - Mekies assicura : “Seb sa di avere un compagno che è un campione” : La Ferrari esalta Leclerc: le parole del ds Mekies dopo la vittoria del giovane monegasco al Gp d’Italia 2019 Domenica da sogno per la Ferrari a Monza: Charles Leclerc ha riportato il Cavallino sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia dopo ben 9 anni, lasciandosi alle spalle le Mercedes di Bottas ed Hamilton. “Sta facendo cose che non vedevamo da tempo“, ha affermato oggi il ds Ferrari ai microfoni di Radio ...

Formula 1 - Binotto mette in riga Leclerc e Vettel : “l’episodio in qualifica? Non deve ripetersi più” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlato di quanto successo in qualifica tra Vettel e Leclerc, chiudendo una volta per tutte la situazione Nella splendida giornata di Monza, c’è anche qualcosa di negativo in casa Ferrari. Ovviamente l’umore di Vettel, tredicesimo al traguardo dopo l’ennesimo errore non forzato, ma anche gli strascichi di quanto accaduto in qualifica tra i piloti del ...

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP d’Italia : Hamilton sempre più vicino al titolo - Leclerc passa Vettel : Charles Leclerc fa esplodere Monza e tutti i tifosi della Ferrari con una vittoria sensazionale nel Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. Il monegasco ha centrato il secondo successo consecutivo davanti a Bottas e Hamilton che mantiene 63 punti di vantaggi sul compagno di team, per un sesto titolo iridato che ormai è ad un passo. In casa Ferrari Leclerc supera Vettel che chiude 14esimo con zero punti. Di seguito la Classifica del ...

Formula 1 - Leclerc vince a Monza e scavalca Vettel : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monza : Il pilota monegasco sorpassa Vettel al quarto posto della classifica, portandosi a meno tre da Verstappen: in testa sempre Hamilton, con Bottas alle calcagna E’ la giornata di Charles Leclerc, momenti che il pilota della Ferrari non dimenticherà mai nella vita. Il monegasco vince il Gran Premio di Monza al primo tentativo al volante di una ‘Rossa’, dando dimostrazione di forza e di coraggio. Una gara intera passata a ...

F1 Gp Monza - Leclerc vince il testa a testa con Bottas (secondo). Terzo Hamilton - Vettel solo 13esimo dopo incidente : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Monza, dopo essere partito dalla pole position. Il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e quella di Lewis Hamilton. Per Leclerc è il secondo successo stagionale e ha interrotto il digiuno del Cavallino a Monza, dove non vinceva da nove anni. Il monegasco aveva ottenuto la sua prima vittoria in ...

