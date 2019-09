Vanessa Incontrada gela i criticoni | Se ho seno e cosce importanti le mostro

Vanessa Incontrada svela il suo lato privato su Instagram : dedica a Rossano Laurini : Vanessa Incontrada svela su Instagram tutto il suo amore per il compagno, Rossano Laurini. L’attrice spagnola ha condiviso una foto di loro due teneramente abbracciati. Una immagine dolcissima per augurargli buon compleanno come commenta: “Semplicemente e con tutto il mio amore feliz cumpleaños mio Rossano”. I follower dell’Incontrada semplicemente l’adorano, per quella sua naturalezza anche nel dichiarare tutto il ...

La lezione di Vanessa Incontrada : «Amate le vostre imperfezioni» : Vanessa Incontrada sui socialVanessa Incontrada sui socialVanessa Incontrada sui socialVanessa Incontrada sui socialVanessa Incontrada sui socialVanessa Incontrada sui socialVanessa Incontrada sui socialVanessa Incontrada sui social«Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele». Vanessa Incontrada lo scrive come didascalia di una foto che racconta la sua estate 2019: la vede senza filtri, al mare, felice. Dovrebbe essere scontato ma ...

Vanessa Incontrada super sexy in barca : eccola in costume dopo le critiche : Vanessa Incontrada super sexy in barca. Per le vacanze estive Vanessa Incontrada ha scelto di rimanere in Toscana e si è regalata una mini crociera in barca assieme al compagno Rossano e al figlio Isal. Vanessa ultimamente ha postato diverse foto in costume sul social ed è stata criticata da alcuni follower per le sue forme, definite troppo abbondanti. Niente di più vero, dato che Vanessa in costume è splendida, come dimostrano gli scatti ...

Vanessa Incontrada in costume bella e naturale scatena gli haters : "Deve accettare critiche sul fisico" : Serena e rilassata in vacanza all’Isola del Giglio, ma non immune alle critiche degli haters. Vanessa Incontrada si è mostrata ai suoi follower, in una serie di scatti che la ritraggono sorridente in costume da bagno. Con la sua bellezza al naturale, l’attrice e conduttrice ha suscitato l’ammirazione dei fan ma anche le critiche di chi ha rimarcato la generosità delle sue forme.″È un personaggio ...

Vanessa Incontrada bella e felice brilla in costume da bagno. Qualcuno ha il coraggio di criticare? : Vanessa Incontrada, di lei e del suo fisico si parla anche troppo. Cosa è successo questa volta? Da quando è diventata mamma, la bella conduttrice e attrice spagnola è finita nell’occhio del mirino. Vanessa, come una donna normale, dopo il parto non ha pensato alla forma fisica, ha pensato a stare il più possibile con suo figlio. E non si è preoccupata di mettersi subito a dieta. Il problema, però, è che la gente è cattiva. E Vanessa è stata ...

Vanessa Incontrada - coccole in barca con Rossano : “Il migliore dei giorni… mare… besitos amigos” scrive Vanessa Incontrada postando uno scatto tra le onde con i capelli bagnati e un costume nero a coprirle le forme. Aria sognante e sorriso divertito l’attrice posta gli ultimi scatti dalle vacanze trascorse al largo delle coste toscane tra l’Isola d’Elba e quella del Giglio. Il settimanale Chi l’ha paparazzata con il compagno Rossano Laurini tra scambi ...

Vanessa Incontrada in costume è splendida. Su Instagram è indignazione contro le critiche : Vanessa Incontrada supera se stessa con una nuova foto su Instagram che la ritrae in costume da bagno. In questa fine estate, l’attrice spagnola ha suscitato l’ammirazione dei fan pubblicando sulla sua pagina social diversi selfie al mare in cui mette in mostra la sua bellezza naturale: lentiggini in vista, sguardo rilassato, sorriso solare. Anche nell’ultima immagine condivisa, la Incontrada è in barca tra le onde e indossa un ...

Vacanze all’isola d'Elba per Vanessa Incontrada : All'isola d'Elba per una vacanza insieme al figlio, Vanessa Incontrada è stata fotografata in tutta la sua fulminante bellezza\\ Per Vanessa Incontrada le Vacanze ancora non sono finite. La celebre attrice e presentatrice da tempo vive a Follonica, ma di recente ha trascorso una vacanza all’isola d’Elba insieme al figlio. E come ha riportato "Gente", per la Incontrada non esiste relax. Il settimanale infatti ha fotografato la ...

Vanessa Incontrada da svenire - sopra così ma sotto...Il lato B da urlo che sfoggia in spiaggia : Vanessa Incontrada più sportiva che mai. La bellissima attrice è stata pizzicata da Gente all'Isola d'Elba, nel golfo della Biodola, in vacanza con il figlio. Per lei gli anni non passano mai, immortalata con un costume intero bianco, senza trucco e sempre sorridente, Vanessa sfoggia un lato B da ur

PFB – L’amore - il sole e le altre stelle : trama - cast e curiosità del film con Vanessa Incontrada : Torna in replica domenica 1 settembre, su Rai1 dalle 21.25 in poi, il secondo film della stagione 2019 del ciclo Purché finisca bene. Si tratta di L’amore, il sole e le altre stelle che mette insieme una coppia di attori amatissimi come Ricky Memphis e Vanessa Incontrada, attualmente la campionessa incontrastata delle fiction di Rai1. Alla regia, invece, troviamo Fabrizio Costa. Purché finisca bene – L’amore, il sole e le altre ...

Vanessa Incontrada beccata così! Al mare fa girare proprio tutti : “La grande bellezza!” : Costume intero e gilet salvagente per una vacanza a tutto sport. Vanessa Incontrada è stata pizzicata dal settimanale Gente mentre si rilassa in spiaggia, con un costume intero bianco che ne esalta la femminilità. Le vacanze di Vanessa Incontrada, 40 anni, continuano e la bellissima conduttrice è stata immortalata all’Isola d’Elba insieme al figlio Isal, 11 anni, e al compagno, l’imprenditore Rossano Laurini. L’attrice e conduttrice di ...

Vanessa Incontrada al mare con il figlio Isal prima di tornare in tv con ‘Angela’ e Gigi D’Alessio : Il settimanale 'Gente' ha immortalato Vanessa Incontrada all'Isola d'Elba con il figlio Isal. L'attrice e conduttrice si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. La attende una intensa stagione televisiva. Sarà protagonista della fiction 'Angela' e di un programma con Gigi D'Alessio intitolato 'Venti anni che siamo italiani'.Continua a leggere

Vanessa Incontrada relax sull’Isola d’Elba : Vanessa Incontrada è stata paparazzata dal settimanale “Gente” mentre si rilassa in spiaggia. Senza trucco e sempre sorridente, l’attrice non sta ferma un attimo sul bagnasciuga. Vulcanica e intrigante, la Incontrada vive lontana dai riflettori godendosi la tranquillità di una cittadina sul mare dove poter coltivare l’amore per la sua famiglia, il relax con il compagno Rossano Laurini e la normalità. “A Follonica mi sento protetta, ...