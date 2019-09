Vallerano | dal 5 ottobre inizia la XVIII edizione della Festa della Castagna

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – Ladiregina incontrastataTuscia viterbese per quattro fine settimana, dal 5al 3 novembre: in arrivo ala diciottesimaorganizzata dall’Associazione Amicie dalla rinnovata Pro Loco di, che coinvolge il territorio in un programma diversificato di escursioni, degustazioni, visite guidate e spettacoli. Molte letive che permetteranno di esplorare l’antico borgo medievale e i suoi dintorni in un clima di, cultura e divertimento aperto a tutti. Oltre agli stand, con vendita dei prodotti tipici locali e mercatini dell’artigianato, numerose saranno le visite di approfondimento a chiese, eremi e grotte, inframezzate da cortei storici con sbandieratori e musicisti e momenti di convivialità gastronomica in piazza insieme al grande calderone delle caldarroste e vino rosso, oltre ...

