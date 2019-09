Va a mangiare un panino e si accorge che il prezzo è aumentato | quello che fa è

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un uomo si è recato in unateca e ha ordinato sette Beefy Crunch Burrito . Poi ha visto che ilnon era piùche lui conosceva e cioè 99 centesimi ma era: 1,49 dollari. A quel punto ha preso dall’hotel dove stava soggiornando, il Beefy Crunch Burrito il fucile ad aria compressa che era nella sua stanza e ha raggiunto il proprietario che era nel parcheggio e lo ha colpito. Quest’ultimo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e l’uomo nel frattempo si è chiuso nella stanza . Il proprietario del fast food ha spiegato agli agenti che ildei Beefy Crunch Burrito era“dato che quelvaleva solo per una promozione che terminava proprio quel giorno”. E poi ha anche raccontato: “Lui ha estratto una pistola e l’ha puntata contro di me e poi ha sparato. Mi sono chinato e per fortuna non è successo niente “.

