Uscita iOS 13 in Italia | orario del 19 settembre | iPhone compatibili e maggiori novità

iOS 13 : Uscita - novità e come scaricarlo sul tuo iPhone : Il nuovo iOS 13 sta per uscire in versione definitiva a partire dal prossimo 19 settembre. Il sistema operativo pensato per gli iPhone farà parte di una grande release di Apple che coinvolgerà anche WatchOS 6 per Apple Watch, MacOS 10.15 Catalina per Mac e Macbook e, grande novità, il nuovo iPadOS pensato esclusivamente per gli iPad. A tre mesi di distanza dalla presentazione ufficiale sul palco della WWDC (la conferenza annuale ...

Mutazione è una stilosa e curiosa "soap opera mutante" che ha finalmente una data di Uscita : Un gioco che si presenta come un'avventura narrativa definita "una soap opera mutante" non può che incuriosire, soprattutto se artisticamente si presenta con uno stile splendido e se ci propone un setting così peculiare. Mutazione sarà disponibile su PC (Steam) e su PS4 a partire dal 19 settembre e per l'occasione ci troviamo di fronte a un nuovo trailer che ci immerge in una comunità davvero particolare in cui i drammi personali e il gossip ...

Data e orario di Uscita per iOS 13.1 in Italia : le novità in arrivo : Mancano pochi giorni alla distribuzione del tanto atteso aggiornamento iOS 13 per i possessori di un iPhone e di un iPad compatibile, ma in tanti trascurano il fatto che a strettissimo giro avremo modo di imbatterci anche in iOS 13.1. Se nel primo caso l'appuntamento è stato già ufficializzato e fissato entro l'inizio della prossima settimana, nel secondo è possibile tenere come punto di riferimento un'altra Data in calendario. Almeno stando ...

Sempre più caldo iOS 13 - tra Uscita ufficiale in Italia e novità : le ultime oggi 10 settembre : Si fa molto spesso l'errore di associare la data della presentazione dei nuovi iPhone a quella dell'uscita di iOS 13. Il tanto atteso aggiornamento software concepito da Apple per i propri iPhone ed iPad in questo 2019 è ormai pronto, ma il download non scatterà oggi 10 settembre a margine della prima apparizione pubblica dei melafonini. A dirla tutta, qualche spunto in merito ve lo avevamo fornito già nei giorni scorsi, parlandovi delle ...

Crisi - Conte in un negozio di telefonia insieme al figlio : folla di curiosi e giornalisti all’Uscita : Una folla di curiosi si è formata all’esterno del negozio di telefonia di fronte Palazzo Chigi dove il premier Giuseppe Conte si è recato con il figlio nel tardo pomeriggio. Conte ha attraversato a piedi la piazza antistante Palazzo Chigi e ai cronisti si è limitato a comunicare che la sua uscita era dovuta a “commissioni private“. Il presidente è andato poi via in macchina con il figlio dopo essersi intrattenuto oltre ...

Mario Kart Tour sgomma a settembre : Uscita annunciata su iOS e Android : Le piste di Mario Kart Tour sono pronte ad accogliere tutti gli appassionati di alta velocità e puro divertimento in salsa arcade. Dopo aver annunciato l'episodio mobile della sua celebre saga corsistica, Nintendo ha infatti finalmente svelato quanto potremo metterci sopra le mani, naturalmente scaricandolo da Google Play o App Store per i nostri dispositivi iOS e Android. Nello specifico, la data da cerchiare a più tinte di rosso sui vostri ...