USA | scienziati lanciano l’allarme | l’acqua del rubinetto contaminata legata a 100mila

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Glidell’Environmental Working Group hanno lanciato l’allarme: dopo avere condotto una ricerca, pubblicata su “Heylion“, hanno concluso che l’acqua diè responsabile di circacasi di cancro negli Stati Uniti. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno analizzato la qualità dell’acqua di oltre 48mila sistemi idrici. Gran parte del rischio deriva dall’arsenico naturale, sottoprodotti delle sostanze chimiche utilizzate per disinfettare l’acqua e da contaminanti radioattivi. “Vogliamo che le persone si rendano conto che l’acqua che soddisfa le specifiche legali può ancora causare rischi per la salute in base alle ultime ricerche scientifiche. Questa è una preoccupazione a livello nazionale, sia urbano che rurale, con un piccolo o grande sistema idrico“, spiega Sydney Evans, ...

Radio1Rai : 'Non ascoltate me, ma gli scienziati', #GretaThunberg al #CongressoUsa chiede cambiamenti senza precedenti negli st… - MarinelloSeby : Dai che in 20/30 anni magari si romperanno le scatole di osservarci e vedendo quanto siamo Stupidi, se ne andranno.… - AntoninoLogerfo : 'Non dovete ascoltare me ma quello che dicono esperti e scienziati. Unitevi dietro alla scienza!' #gretathumberg C… -