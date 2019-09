Usa | l’ex presidente Barack Obama incontra Greta Thunberg | “Io e te siamo una squadra”

Teresa Cilia delUsa da Maria De Filippi : il nuovo sfogo dell’ex tronista : Le nuove parole di Teresa Cilia su Maria De Filippi dopo Uomini e Donne Teresa Cilia è delusa dal comportamento di Maria De Filippi. La conduttrice ha preso le difese della sua autrice Raffaella Mennoia dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne e ha parlato di ingratitudine da parte di alcuni personaggi che hanno lavorato […] L'articolo Teresa Cilia delusa da Maria De Filippi: il nuovo sfogo dell’ex tronista proviene da ...

Sparisce un Rolex in paese : sotto accUsa l’ex comandante della stazione carabinieri : Il caso a Monforte. Secondo la Procura di Asti, che ha chiesto il rinvio a giudizio, il maresciallo Atanasio Arena si sarebbe appropriato dell’orologio e di una macchina fotografica appartenenti a un americano morto suicida

Caso Schwazer – L’ex marciatore italiano accUsa : “mi hanno privato di due medaglie - voglio riprendermi la dignità” : Al termine dell’incidente probatorio avvenuto ieri presso il Tribunale di Bolzano, Alex Schwazer ha ammesso di voler arrivare in fondo a questa vicenda Alex Schwazer non si arrende, vuole arrivare in fondo per conoscere la verità e scoprire chi abbia manomesso le provette con la sua urina. LaPresse/REUTERS L’incidente probatorio avvenuto ieri presso il Tribunale di Bolzano ha dato ulteriore carica all’ex marciatore ...

“Quando Lucas beve…”. Mercedesz Henger - l’accUsa pesantissima all’ex : Quella tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è una relazione che vive di alti e bassi e che da diverso tempo regala periodicamente nuovi colpi di scena. Proprio ieri l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una pesantissima accusa all’ormai ex ragazza. Lo ha fatto pubblicando su Instagram una stories dove si vedevano le corna di un cervo in primissimo piano, accompagnate dalla didascalia ‘Situazione attuale’. Un modo con il quale l’ex ...

Shock in Germania : l’ex difensore Christoph Metzelder accUsato di diffondere foto pedopornografiche : Christoph Metzelder accusato di diffondere foto pedopornografiche: una donna ha mostrato alla polizia 15 foto inviatele via WhatsApp, apparentemente, dall’ex calciatore Per ora sono solo accuse prive di alcuna prova reale, ma la polizia tedesca vuole vederci chiaro. È per questo che, mentre si trovava ad un corso di coaching presso la famosa scuola di sport Hennef, Cristoph Metzelder è stato avvicinato dalla polizia che gli ha sequestrato ...

Scandalo Metzelder - l’ex difensore accUsato di possesso e diffusione di materiale pedopornografico : L’ex difensore di Real Madrid e Borussia Dortmund Christoph Metzelder è nella bufera. E’ accusato di possesso e diffusione di materiale pedopornografico. A rivelarlo è il quotidiano tedesco Bild. Liddy Oechtering, portavoce della procura di Amburgo, spiega: “È stato aperto un procedimento contro un tedesco di 38 anni con l’accusa di traffico di documenti pedopornografici”. Secondo le indiscrezioni la denuncia ...

“Daniele ma cosa fai?”. L’ex concorrente del Gf sbotta sui social. L’accUsa è pesantissima e rigurda un’amica della “sua” Martina : Ma cosa sta succedendo tra Daniele Dal Moro e la sua bella Martina, vincitrice del Grande Fratello 2019? Durante la sua ultima diretta, ha parlato di alcuni peluche vinti a Gardaland, che si sono trasformati da teneri trofei a oggetti della discordia! Qualche fan di Martina Nasoni – che non è riuscito ad accettare la fine della relazione dei due ex gieffini – ha sottolineato alcune frasi di Daniele, attaccandolo poi senza sosta su Instagram, ...

Usa - primo caso di reato in orbita : l’astronauta Anne McClain accUsata dall’ex moglie di accesso improprio al suo conto dall’Iss : Una coppia omosessuale, ora separata, si avvia ad essere al centro della prima causa per un reato commesso in orbita. Si tratta di Summer Worden, una ex 007 dell’aeronautica Usa residente in Kansas, e Anne McClain, astronauta decorata della Nasa. La prima ha accusato l’ormai ex coniuge di aver violato le sue credenziali di accesso al conto bancario mentre si trovava sulla stazione spaziale internazionale (Iss) nel corso di una missione di sei ...

Tangenti Milano - il Riesame dispone la scarcerazione di Tatarella : l’ex consigliere di Fi accUsato di corruzione va ai domiciliari : l’ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, candidato alle europee non eletto ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Dopo essere stato arrestato lo scorso 7 maggio nella maxi inchiesta milanese su un giro di Tangenti e appalti pilotati, è stato scarcerato su decisione del Tribunale del Riesame di Milano. Tatarella è accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento ...

Alba Parietti chiede scUsa all’ex marito dopo lo sfogo pubblico : Alba Parietti ci ripensa e fa marcia indietro dopo l’attacco su Instagram all’ex Franco Oppini. Nei giorni scorsi la showgirl si era scagliata contro l’ex marito, accusato di averla definita come “una facile” nel corso di un’intervista in cui raccontava il loro primo incontro. I due sono stati legati per ben nove anni e dal loro amore è nato Francesco, l’unico figlio della Parietti. Oggi, dopo la ...

Alba Parietti delUsa dall’ex marito Franco Oppini : “Ledi la nostra dignità” : Alba Parietti e Franco Oppini: la dura replica dopo le sue ultime dichiarazioni Negli ultimi giorni Franco Oppini, in tour nei teatri italiani con lo spettacolo L’Anfitrione di Plauto, ha rilasciato un’intervista al sito Quotidiano.net dove ha parlato anche di Alba Parietti, raccontando come si sono conosciti e come è iniziata la loro vecchia storia […] L'articolo Alba Parietti delusa dall’ex marito Franco Oppini: ...

Austria - l’ex vice-cancelliere Strache accUsato di corruzione : l’estrema destra e i legami con il business del gioco d’azzardo : L’estrema destra Austriaca puntava a mettere le mani sul gioco d’azzardo e sul suo enorme giro d’affari. Su questo indagano le autorità che lunedì hanno perquisito le case dell’ex vice-cancelliere Austriaco Heinz-Christian Strache e del suo numero due Johann Gudenus, le stesse persone coinvolte nell’Ibiza-gate che ha provocato la caduta del governo Kurz. l’ex leader del partito di estrema destra Fpoe, il suo braccio destro e ...

L’ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev è stato accUsato di omicidio - dice l’agenzia Interfax : L’ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev è stato accusato di omicidio e di aver causato disordini di massa, dice l’agenzia di stampa russa Interfax, citata da Reuters. Atambayev era stato arrestato giovedì 8 agosto nella sua casa, dopo che un precedente

Un’ex dirigente di Tinder ha fatto caUsa alla società sostenendo di essere stata molestata dall’ex amministratore delegato : Rosette Pambakian, ex dirigente di Tinder, la società della popolare app per fare incontri sentimentali, ha fatto causa all’azienda dicendo di essere stata molestata sessualmente dall’ex amministratore delegato Gregory Blatt. Pambakian sostiene che durante una festa aziendale di Natale del