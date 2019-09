Upas | puntate dal 23 settembre | Irene accusa dei problemi legati alla crisi dei genitori

Upas - puntate al 30 agosto : Marina rischia di aggravare la situazione di Arturo : Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera Un posto al sole, che ritornerà in onda dopo la pausa estiva. Dalla settimana entrante, lunedì 26 agosto 2019, sono in arrivo nuovi episodi della soap napoletana, nel quale si presumono molteplici colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al processo definitivo di Manlio mentre Renato sarà sempre più vicino ad Adele. Un posto al sole, le trame della settimana 26-30 ...

Upas puntate al 9 agosto prima della pausa estiva : Palladini scopre l'identità di Arturo : Quella che si accinge ad andare in onda a partire da lunedì 5 agosto sarà la settimana che sancirà la fine della 23° stagione di Un posto al sole. Per l'esattezza la soap andrà ufficialmente in pausa venerdì 9 per poi ripartire, con l'inizio della nuova stagione, lunedì 26 agosto. In questo finale di stagione verrà chiarita la posizione di Serena nei confronti di Leonardo in seguito al loro bacio, inoltre Alberto scoprirà che Arturo è il padre ...