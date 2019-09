Uomini e Donne oggi | i nuovi tronisti e lo scontro tra Katia e Vittorio

Uomini e Donne - Muriel Bassi critica e insulta Giulia De Lellis : "Non sta bene - Andrea Damante è un signore" : L'ex corteggiatrice critica la scelta dell'influencer di raccontare i dettagli della fine della sua storia d'amore.

Uomini e donne - Gemma-Marilyn Monroe - De Filippi per terra a ridere (VIDEO) : Nella coda della puntata di ieri di Uomini e donne sono state anticipate alcune immagini del prossimo appuntamento con il trono over della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. A destare più clamore sicuramente la sfilata di Gemma Galgani, che ha scelto di emulare la mitica Marilyn Monroe. Uomini e donne, quali fantasie aveva Stefano Torrese su Pamela Barretta? (VIDEO) In studio ...

Teresa Cilia Imbufalita Contro Uomini e Donne : Ora Parlo Io! : Uomini e Donne: Teresa Cilia dopo le ultime registrazioni del Trono Classico, rompe il silenzio e dice la sua verità. In che maniera replicheranno ora Raffaella Mennoia e Maria De Filippi? Il giallo continua! Uomini e Donne: Er Faina parla in studio dei leoni da tastiera e Maria De Filippi ne approfitta per togliersi alcuni sassolini dalle scarpe! Teresa Cilia stufa, si difende sui social! Non si placa ancora la polemica innescatasi tra Teresa ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 23 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Uomini e donne - c’è Olbis Andrè : Sono stati diramati i convocati per i Mondiali di Basket 3×3 Under 23, che si terranno a Lanzhou, in Cina, dal 3 al 6 ottobre, e che vedranno l’Italia impegnata sia con la squadra maschile che con quella femminile. Di seguito i nominativi. uomini Giorgio Di Bonaventura Carlo Fumagalli Bruno Mascolo Leonardo Totè donne Olbis Futo Andrè Elisa Policari Mariella Santucci Valeria Trucco La partecipazione di Totè è resa possibile dal fatto ...

Anticipazioni Uomini e donne 19 settembre : presentati i tronisti Sara e Alessandro (Video) : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, di cui in questi giorni sono andate in onda le prime puntate della nuova edizione che sta appassionando il pubblico da casa. In queste prime tre giornate abbiamo avuto modo di vedere i nuovi appuntamenti con il trono over, caratterizzati soprattutto dalla presenza di Gemma Galgani che non è passata inosservata. Domani 19 settembre, però, andrà in onda finalmente la prima puntata di questa nuova ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani e il piano disperato per il padre : Tina Cipollari la umilia - choc in studio : Lacrime copiose per Gemma Galgani a Uomini e Donne dopo le liti con Tina Cipollari. Lacrime, però, non dovute alla consueta lite che si è consumata nello studio di Maria De Filippi, su Canale 5. Il pianto della dama, infatti, è dovuto a un racconto sul padre e sulla madre, al quale si è prestata dop

Uomini e Donne : Sonia e Ivan - è finita? Pattarino rompe il silenzio : Uomini e Donne: Sonia e Ivan, è finita? Pattarino rompe il silenzio e sbotta: “Ringrazio comunque per tutto l’affetto e la stima” Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino stanno ancora insieme? I fan della coppia sbocciata a Uomini e Donne se lo chiedono con insistenza da diversi giorni. In tanti sono addirittura pronti a scommettere che […] L'articolo Uomini e Donne: Sonia e Ivan, è finita? Pattarino rompe il silenzio proviene da ...

Uomini e Donne - colpo di vento e Gemma Galgani resta nuda in studio : mai visto - la De Filippi a terra : Un momento ultra-trash, e a suo modo epico, a Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi tornato a ruggire e a fare incetta di share su Canale 5. La protagonista è Gemma Galgani, la quale si presenta in studio vestita come una improbabile Marilyn Monroe, dunque ne imita una delle mo

Uomini e Donne - il video di Gemma Galgani prima dell’estate. E Tina Cipollari si scatena : Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. Come previsto, la dama, 69 anni, è tornata in studio per la nuova edizione del dating show, che è ripartito lunedì 16 settembre e, altra cosa data per scontata, sono subito state scintille con Tina Cipollari. ‘Colpa’ di Maria De Filippi stavolta: la padrona di casa di Uomini e Donne ha mostrato al pubblico una clip realizzata con il cellulare dalla Galgani che, soprattutto nella prima ...

Uomini e Donne news - Nicola e Jara quasi genitori : Maria colpita - la dolce richiesta : news Uomini e Donne, Nicola Balestra e Jara Gaspari Nicola Balestra e Jara Gaspari oggi avranno senz’altro emozionato il pubblico a casa e anche quello in studio con la loro storia d’amore perché – come forse saprete – nonostante le tante difficoltà i due stanno per diventare genitori. Si tratta di una bellissima notizia che […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicola e Jara quasi genitori: Maria colpita, la dolce ...

Sammy Hassan scappa da Uomini e Donne Over : il gran rifiuto dell’ex tentatore : Temptation Island, Sammy Hassan ha conquistato il parterre femminile di Uomini e Donne Over Sammy Hassan ha fatto la sua comparsa a Uomini e Donne Over oggi mentre David Scarantino e Cristina Incorvaia se ne dicevano di tutti i colori fino a far intervenire Maria De Filippi; è stato educatissimo, composto, ha dato la sua […] L'articolo Sammy Hassan scappa da Uomini e Donne Over: il gran rifiuto dell’ex tentatore proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta perde la pazienza e sbotta : “Cogl***e!” : Sossio Aruta furioso sui social: la replica dopo Uomini e Donne Sossio Aruta è stato uno degli ospiti di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Il calciatore è ritornato in puntata a parlare del suo rapporto con Ursula Bennardo e della nascita, che avverrà a breve, della piccola Bianca. Il suo intervento però non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico della trasmissione, che sul profilo social del calciatore lo ha gentilmente ...

Ginevra Pisani di Uomini e Donne? Ecco dove vedremo la ex di Claudio D’Angelo : Il pubblico di Uomini e Donne non ha sicuramente dimenticato Ginevra Pisani. La bella napoletana corteggiava Claudio D’Angelo che, alla fine del suo percorso, l’ha scelta. La loro storia d’amore è durata 2 anni ed è finita a gennaio scorso, come aveva fatto sapere lei tra le Storie di Instagram. “[…] Qualche giorno dopo il nostro viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al nostro rapporto. Le ragioni? Grandi mancanze da parte di Claudio che ...

Flavio Insinna arruola un volto di Uomini e Donne a L’Eredità 2019/20 : L’Eredità, nuove puntate con Flavio Insinna: arriva un volto di Uomini e Donne Da lunedì 25 settembre torna nella fascia preserale di Rai1 L’Eredità con Flavio Insinna con tante novità. Se il gioco della ‘ghigliottina’ è stato confermato, così come gli ‘abbinamenti’, i ‘fantastici 4’ e i ‘calci di rigore’, è stato stravolto e rinnovato il ‘triello’ in cui partecipano i ...