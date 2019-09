Un Vescovo coraggioso | “Riconosciamo Medjugorje! Molti Vescovi sono venuti qui non c’è

Fonte : preghiamoinsieme

(Di giovedì 19 settembre 2019) R. Di Medjugorje ho sentito parlare solo nell’85, ma mi tenni sempre informato delle apparizioni, pur non sognando mai di poter andare oltre Lourdes. Orafelice di essere qui, perché Medjugorje è un’esperienza particolare. Ho maturato la mia decisione di venire nel ’90, ma ho posto il piede su questa terra nel’93 e successivamente nel’94, ed eccomi qui nel’95, e spero pure nel’96. D.Che cosa prova in questo luogo?R. Ho la sensazione di qualcosa di grandioso e di molto serio. Ogni volta che vengo, esperimento qualcosa di più e di meglio. Ho l’assoluta certezza che la Madonna è presente qui, come lo fu a Lourdes. La pace che si prova qui è difficile trovarla altrove sulla terra. Si deve venire e allora lo si potrà dire. D. Secondo lei, può influire Medjugorje sulla pace nel mondo?R. Dipende dalla gente che avrà il privilegio di venire qui. Vivere ...