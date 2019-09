Un Passo dal Cielo 5 | anticipazioni terza puntata di giovedì 26 settembre 2019

Anticipazioni Un Passo dal cielo - 3° appuntamento : Francesco cercherà il figlioletto : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction Un passo dal cielo 5 che vede tra i suoi protagonisti l'attore Daniele Liotti. La serie tv sta ottenendo un buon successo di ascolti e il pubblico da casa sta apprezzando molto le trame e i colpi di scena pensati per questa quinta serie. Giovedì 26 settembre verrà trasmessa la terza delle dieci puntate previste la quale si preannuncia decisamente molto intensa. L'episodio che ...

Un Passo dal Cielo 5 - anticipazioni terza puntata : Adriana vittima di un tentato omicidio : Giovedì 26 settembre andrà in onda la terza puntata di Un Passo dal Cielo 5. La fiction che vede Daniele Liotti nei panni del protagonista nella prima puntata ha avuto meno ascolti rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, lo share del primo episodio non si può dire che sia stato un flop (4.333.000 telespettatori). Abbiamo visto nuovi personaggi entrare nel cast della serie ambientata in Alto Adige, ciascuno con i propri misteri e le proprie ...

Un Passo dal cielo 5 dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : UN passo DAL cielo 5 dove vedere. Da giovedì 12 settembre 2019 torna la fiction con Daniele Liotti con le puntate inedite della quinta stagione. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONI Un passo dal cielo 5 dove vedere le puntate in tv e replica Un passo dal cielo 5 andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in ...

Un Passo dal cielo 5 : Daniele Liotti fa una rivelazione sui figli : Anticipazioni Un passo dal cielo, Daniele Liotti: “Ho realizzato i miei sogni” Daniele Liotti è tornato in Tv con Un passo dal cielo. E la prima puntata andata in onda la scorsa settimana ha già sbancato i dati auditel. Comunque sia questo successo non ha dato alla testa a Daniele Liotti, il quale al settimanale Diva e Donna ha rivelato che al primo posto nella sua vita c’è la sua famiglia. E a proposito dei figli, il ...

