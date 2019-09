Un algoritmo può dirci dove il mondo va in vacanza - in tempo reale - dalle foto postate sui social : Uno studio dell'università di Warwick ha usato le immagini geolocalizzate condivise pubblicamente su Flickr per capire gli spostamenti di oltre mezzo milione di utenti della piattaforma fotografica. I risultati - ottenuti a costo zero - corrispondono alle statistiche ufficiali,...