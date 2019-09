Tutti i rischi nascosti dietro al mantra ambientalista dei rossogialli

Beppe Grillo : “Renzi come Salvini è passato alla minchiata d’impulso. Il rischio è di svegliarci Tutti con Pontida capitale” : “Renzi ha fatto indigestione di pop corn”. E, come Matteo Salvini, “è passato alla minchiata d’impulso”. Ma così, il rischio è “di svegliarci tutti con Pontida capitale”. Meno di 24 ore dopo l’annuncio della scissione dal Pd della corrente renziana, è intervenuto anche Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento, che non parlava dai giorni convulsi della crisi di governo, ha scritto un post sul suo ...

Questo grave bug interessa tutte le SIM di qualsiasi smartphone : a rischio la privacy di Tutti : La vulnerabilità SimJacker è appena stata rivelata al mondo, ma viene già sfruttata da diversi anni, permettendo di eseguire ogni genere di operazione su qualunque dispositivo dotato di scheda SIM. L'articolo Questo grave bug interessa tutte le SIM di qualsiasi smartphone: a rischio la privacy di tutti proviene da TuttoAndroid.

Montella - dal rischio retrocessione alla rinascita : “l’anno scorso Tutti pensavano solo alla Coppa Italia! Juventus? Voglio batterla” : Vincenzo Montella commenta il pessimo finale della scorsa stagione e si dice pronto a dare una svolta al campionato appena iniziato: la sfida alla Juventus è proibitiva, ma la Fiorentina può rinascere Il secondo capitolo dell’avventura di Vincenzo Montella a Firenze non è iniziato nel migliore dei modi. ‘L’Aeroplanino’ è tornato sulla panchina viola nelle ultime gare della passata stagione, inanellando una serie di ...

Tumore al polmone - non Tutti i fumatori rischiano allo stesso modo : un test rivoluzionario : Quella contro il fumo è una battaglia che si combatte da anni su più fronti, dalla prevenzione alle strategie per cercare di vincere il vizio. Importanti novità sono emerse in occasione della Conferenza mondiale sul Tumore del polmone dell’International Association for the Study of Lung Cancer, in c

Il rischio di tumore per chi fuma non è uguale per Tutti. Oggi arriva un test : (foto: krisanapong detraphiphat via Getty Images) Il rischio di sviluppare un tumore al polmone non è uguale per tutti i forti fumatori. A mostrarlo è una ricerca dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, che ha sviluppato un nuovo screening per la prevenzione personalizzata e per la diagnosi precoce. In pratica, attraverso una tac e un particolare test del sangue è possibile, per i forti fumatori, conoscere la probabilità individuale ...

Venezia - il trionfo del ?J'accuse? di Polanski : «Tutti rischiano processi sommari» : Venezia - Gli applausi lunghi e scroscianti hanno messo la sordina alle polemiche della vigilia: per «J'accuse» di Roman Polanski è il giorno della rivincita e il...