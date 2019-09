Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il premier canadese, Justin, siper unache lo ritrae con il volto dipinto di nero durante una festa in costume risalente ale pubblicata da Time. La festa in costume, dal tema ‘Arabian Nights’, era stata organizzata dalla scuola privata di Vancouver dove, allora 29enne, insegnava. Il portavoce del premier ha confermato che l’uomo truccato con la ‘’, immortalato insieme a quattro donne, è proprio“Mi scuso profondamente. Ora riconosco che è stato un gesto razzista di cui mi pento”, ha detto il premier, alle prese con una difficile campagna per la rielezione, durante l’intervento in tv dal suo aereo. Il primo ministro ha dunque confermato che non è stata quella l’unica volta in cui si è mascherato. Mentre era al liceo ha riferito di aver partecipato ...

HuffPostItalia : Turbante e brownface, bufera su Trudeau per una foto del 2001. Lui si scusa -