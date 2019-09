Tunisia, morto l'ex presidente Ben Ali

L'extunisino deposto, Zine El Abidine Ben Ali, èall'età di 83 anni in Arabia Saudita, dove viveva in esilio dal 14 gennaio 2011. Lo riferiscono diversi media. Ben Ali era stato ricoverato in ospedale il 12 settembre. Ben Ali è stato il secondodella Repubblica didal 7 novembre 1987,succedendo a Habib Boughiba con un colpo di Stato. Il suo mandato, protrattosi per più legislature,si è concluso nel gennaio 2011,dopo un crescendo di proteste iniziate nel 2010.(Di giovedì 19 settembre 2019)