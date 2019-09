Tumori | l’immunoterapia funzionerà? Lo rivela il naso elettronico

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Unin aiuto di medici e pazienti in lotta contro un tumore. Il dispositivo, che rileva sostanze chimiche invisibili presenti nel respiro dei pazienti con carcinoma polmonare, può identificare con una precisione dell’85% coloro che risponderanno (o meno) all’immunoterapia. E’ quanto emerge da un ricerca pubblicata su ‘Annals of Oncology’. I risultati mostrano che l’eNose è più accurato dell’immunoistochimica per la selezione di pazienti che risponderanno a immunoterapie anti-PD-1 come nivolumab o pembrolizumab. L’immunoistochimica prevede il test di campioni di tessuto per rilevare la presenza della proteina PD-L1, ma è invasivo e richiede tempo per ottenere risultati. “L’introduzione dell’immunoterapia – commenta Michel van den Heuvel, professore di oncologia toracica presso il Radboud University ...

