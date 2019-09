Trump ha promesso qualcosa che non doveva a un leader straniero?

Usa - c'è l'accordo sul tetto del debito. Trump : vero compromesso : Il Congresso e la Casa Bianca hanno raggiunto un accordo bipartisan che sospende il tetto del debito per due anni aumentando allo stesso tempo i livelli di spesa per il governo. Ad annunciare...

Christopher Lambert : "Trump? Un esempio. È l'unico politico che fa quel che ha promesso" : “La credibilità politica non è affatto in forma. Abbiamo degli uomini politici che l’hanno persa da tempo nei confronti dei loro elettori. Un grande politico è per me qualcuno che è stato eletto dal popolo e che è amato dal popolo: non si può andare contro questo”.A Taormina - dove questa sera riceverà il Premio Cinematografico delle Nazioni per la sua carriera – davanti a ...