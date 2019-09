Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) I sindacini annunciano battaglia contro la compagnia petrolifera texana Panther Oil che ci riprova in Val di, l’area che con le sue spiagge incantevoli, i borghi marinari e i siti archeologici e il suo barocco è riconosciuta tra i siti patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. E se il decreto semplificazioni (legge 12/2019) ha sospeso in tutta Italia i permessi di ricerca e i procedimenti per le relative istanze, con due decreti assessoriali del 5 e del 28 febbraio 2019 la Regionehato la realizzazione di tre nuovinell’area interessata dal permesso di ricerca ‘Fiume Tellaro’ già vigente prima della sospensione (dal 2004) e rilasciato un nuovo permesso di ricerca ‘Case La Rocca’, applicando la legge regionale 14/2000 e dando attuazione al Protocollo sottoscritto nel 2014 da Mise, Eni, Regionena, Comune di Gela ed altri. Nei giorni ...

fattoquotidiano : Trivelle, la Sicilia autorizza tre pozzi esplorativi in Val di Noto dribblando lo stop nazionale. Sindaci pronti a… - Cascavel47 : Trivelle, la Sicilia autorizza tre pozzi esplorativi in Val di Noto dribblando lo stop nazionale. Sindaci pronti a… - Noovyis : (Trivelle, la Sicilia autorizza tre pozzi esplorativi in Val di Noto dribblando lo stop nazionale. Sindaci pronti a… -