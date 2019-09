Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua - indagati Tre poliziotti : Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alle presenza dei loro avvocati, da indagati, tre poliziotti della scorta dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’episodio verificatosi a Milano Marittima, il 30 luglio quando il Figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d’acqua della Polizia pilotata da un agente

Trento - nigeriano senza biglietto ferisce controllori e poliziotti : Federico Garau Completamente ubriaco, lo straniero ha scatenato il panico a bordo di un bus della linea 17, dove è stato sorpreso senza regolare titolo di viaggio. Si trovava in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno In condizioni psicofisiche alterate, ha prima aggredito tre controllori, poi si è scagliato con violenza contro alcuni agenti della polizia locale di Trento intervenuti sul posto. Responsabile un nigeriano, salito ...

Stati Uniti - sparatoria in Alabama : due morti e Tre feriti. Altri sei poliziotti feriti a Filadelfia : Un’ennesima sparatoria mortale negli Stati Uniti. Questa volta è successo in Alabama, la sera del 15 agosto, vicino al campus della Alabama State University, dove due persone sono morte e tre sono rimaste ferite. A riferirlo è Jarrett Williams, sergente della polizia della capitale Montgomery, che è intervenuta sul posto subito dopo gli spari, intorno alle 19.15, in seguito a una segnalazione. Altri 6 uomini, tutti poliziotti, sono invece ...

Poliziotti travolti da un camion sull’A12 : Tre feriti - uno è grave : Due agenti della polizia stradale e un addetto del soccorso autostradale sono stati travolti sull'autostrada A12 da un mezzo pesante nella galleria di Sant’Anna. Uno dei tre feriti sarebbe grave. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Genova, fra Sestri Levante e Lavagna. Previsioni traffico e meteo 3-4 agosto: strade bollenti Lunghe code per il secondo peggior fine settimana ...