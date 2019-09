Tre elezioni in tre anni | la Spagna di Sánchez non trova alleati e torna al voto

Assunzioni Ferrovie : in arrivo 300 posti da Italo Treno - selezioni il 24 settembre : Nuove opportunità lavorative del gruppo Italo, eccellenza dell'alta velocità italiana che concorre con Frecciarossa delle Ferrovie dello Stato. In seguito ai posti di lavoro assegnati già nella prima metà del 2019, verranno effettuate ulteriori 300 Assunzioni per dare completezza al prospetto triennale di reclutamenti 2019-2021 che ha già permesso a 200 persone di entrare a far parte della ''famiglia'' Italo. Una portata ingente di nuovi ...

Israele - il 17 settembre le elezioni. Sondaggi : Netanyahu in svantaggio - l’esTrema destra olTre la soglia del 3 per cento : Manca una settimana esatta alle elezioni parlamentari in Israele, fissate per il 17 settembre. Secondo un Sondaggio della tv pubblica Kan, Blu Bianco, il partito di Benny Gantz e Yair Lapid, sarebbe in lieve vantaggio contro il Likud di Benyamin Netanyahu. A separarli ci sarebbe solo un seggio: Blu Bianco sale del 2 per cento e arriva a quota 32 contro i 31 dell’attuale premier. Le analisi più recenti pubblicate da diversi quotidiani ...

Salvini in comizio ma il microfono non funziona : cosTretto a urlare in piazza di Vignola. I suoi sostenitori : “Elezioni - elezioni” : Matteo Salvini prende la parola dal palco di Vignola, in provincia di Modena, per ribadire che “non mollerò mai, se vogliono riaprire i porti dovranno fare i conti con la nostra opposizione“. In Emilia-Romagna si torna al voto per le Regionali e il leader della Lega promette, con a fianco la candidata per il Carroccio, Lucia Borgonzoni, che “dopo 50 anni finalmente manderemo via la sinistra da qui”. I suoi sostenitori, ...

I Tre giorni pazzi dei Comuni inglesi tra no deal e aria di elezioni : Milano. Dopo i mesi della zombie-Brexit scanditi dall’inevitabilità di un’uscita dall’Unione europea e da un’enorme rassegnazione, il Regno Unito si è svegliato pieno di ribellione. Si ribellano i cittadini, che scendono a migliaia in piazza per protestare contro il premier, Boris Johnson, che vuole

Il buon risultato dell’esTrema destra alle elezioni in Sassonia e Brandeburgo : I risultati parziali dicono che Alternativa per la Germania ha guadagnato molti voti, anche se le aspettative erano altre

Elezioni Sassonia e Brandeburgo - exit poll : boom dell’esTrema destra di AfD - ma fallisce il sorpasso nei due Länder dell’est : L’estrema destra tedesca di Alternative für Deutschland torna a crescere nella Germania orientale. Oggi si è votato sia in Sassonia che in Brandeburgo: secondo il primo exit poll pubblicato da Ard, l’Afd arriva al 27,5% in Sassonia con un aumento di 17,8 punti rispetto a 5 anni fa, mentre in Brandeburgo raccoglie il 22,5% dei consensi con un aumento di 10 punti percentuali. In entrambi i Länder, l’estrema destra fallisce però il ...

Elezioni regionali in Germania - boom dell'esTrema destra dell'Afd ma sorpasso mancato : I cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Angela Merkel, in calo di 7,4 punti, si confermano primo partito con il 32,0% dei voti ma i populisti di destra dell’Afd arrivano al 27,5% con un aumento di 17,8 punti: è quanto prevedono exit-poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard per le Elezioni regionali in Sassonia, uno dei Laender dell’est della Germania in cui si è votato oggi.Forte balzo ...

La Corte Suprema israeliana ha vietato la candidatura alle elezioni a due esponenti di una lista di esTrema destra : La Corte Suprema israeliana ha vietato a due esponenti della lista di estrema destra Otzma Yehudit (Potere ebraico) di presentarsi alle elezioni del prossimo settembre, per incitamento al razzismo. Benzi Gopstein e Baruch Marzel fanno parte di Otzma Yehudit, erede

Miss Italia 2019 su TvBlog : le selezioni da domani a MesTre - ecco i giurati : Da oggi partono qui su TvBlog una serie di appuntamenti in cui vi daremo notizie sull'edizione 2019 di Miss Italia, che vedrà il suo epilogo televisivo la sera del 6 settembre su Rai1, ma che vive di tutta una serie di tappe di avvicinamento a quella data. Giorno per giorno vi daremo i nomi degli ospiti che di volta in volta si vanno confermando, oltre che notizie e curiosità relative allo storico concorso di bellezza quest'anno guidato da ...

Pd - elezioni o Lega senza SalviniEcco le Tre soluzioni per i 5 Stelle : Nel giorno decisivo per il governo Conte, con le comunicazioni del premier a Palazzo Madama, il Movimento 5 Stelle ritrova la sua unità attorno al leader Luigi Di Maio. All'indomani dell'assemblea dei gruppi parlamentari pentastellati, e a parte qualche voce fuori dal coro, c'è piena fiducia nel vicepremier M5S. Segui su affaritaliani.it

Crisi - Guidesi (Lega) : “No a governo pastrocchio. Data elezioni poTrebbe essere il 27 ottobre” : potrebbe essere il 27 ottobre la Data giusta per tornare a votare: di questo è convinto Guido Guidesi, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, che ne ha parlato a Lodi. “Per le elezioni – ha spiegato il sottosegretario – la Data potrebbe essere quella del 27 ottobre quando voteranno altri 3 Paesi dell’Unione europea: Austria, Polonia e probabilmente anche la Spagna” ha osservato il leghista che ha definito ...

Trieste - la giunta Fedriga : “L’area a caldo della Ferriera poTrebbe chiudere nel 2022”. In tempo per le elezioni regionali : La lunga storia della Ferriera di Trieste, l’Ilva del Nord con oltre un secolo di vita alle spalle, potrebbe essere giunta a una svolta. Secondo quanto rivelato dal quotidiano locale Il Piccolo, l’Autorità portuale di Trieste ha avviato una due diligence per stimare il valore della zona dove si trova l’area a caldo dello stabilimento siderurgico, la parte più impattante per le emissioni prodotte. La prospettiva sarebbe il ...

Il piano Ursula : il patto Renzi-Grillo-Berlusconi che poTrebbe evitare le elezioni : Trattative febbrili nel giorno in cui a Palazzo Madama i capigruppo scopriranno le carte davanti alla presidente del Senato...

Elezioni anticipate - Salvini poTrebbe non raccogliere tutti i voti che i sondaggi gli danno : Benedetti sondaggi che possono fare la fortuna di un politico, maledetti sondaggi che possono aiutare a finire diritti nel burrone. tutti le rilevazioni sono concordi nel dare alla Lega una percentuale tra il 35 al 38. Matteo Salvini è popolare, idolatrato in tutte le spiagge d’Italia, ultimo paladino delle élite economico-finanziarie di questo Paese con al seguito tutti i media mainstream (giornali, tv, radio). Salvini è stato in questi 17 mesi ...