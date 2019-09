Trapani : a San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest - al via la 22^ edizione (3) : (AdnKronos) - Oltre trenta le ricette di Cous Cous tra cui scegliere nei menu proposti dalle Case del Cous Cous, i tradizionali punti di degustazione. Si va dalla ricetta locale, a base di pesce, alle varianti più curiose delle tradizioni internazionali, a base di montone, pollo e carni miste. Senza

Trapani : a San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest - al via la 22^ edizione (2) : (AdnKronos) – Quest’anno ci saranno anche due dirette tv in canali nazionali italiani e arriveranno due troupe francesi e due produzioni canadesi interessate a riprendere le fasi più salienti del campionato del mondo di Cous Cous. Il Cous Cous Fest diventerà anche un format tv diretto da Riccardo Cannella, screenwriter, film director e producer siciliano, vincitore di 7 premi internazionali per la miglior regia. Cannella sarà a ...

Trapani : a San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest - al via la 22^ edizione : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Tutto pronto a San Vito Lo Capo (Trapani) per la 22esima edizione del Cous Cous Fest, il Festival internazionale dell’integrazione culturale, coprodotto dall’agenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito. Da domani, venerdì 20 settembre, a domenica 29 settembre, degustazioni, sfide di cucina, cooking show, concerti e spettacoli all’insegna dello slogan ...

Sanità : sblocco assunzioni all’Asp Trapani - 239 posti a concorso : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Oltre 200 nuove assunzioni all’Asp di Trapani. Il via libera è arrivato dal direttore generale Fabio Damiani che ha adottato le delibere per l’indizione di due concorsi pubblici per la copertura di 239 posti a tempo indeterminato. Si tratta di 148 posti di dirigente medico-veterinario e di dirigenza sanitaria non medica e 91 posti di personale di comparto.“L’assunzione di oltre ...