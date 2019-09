Trailers FilmFest a Milano dal 9 all’11 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019)2019 –, 9/112019 – XVII edizione AL VIA LE VOTAZIONI ONLINE PER MIGLIOR POSTER E MIGLIOR BOOKTRAILER DELL’ANNO Entra nel vivo il concorso del, giunto alla sua diciassettesima edizione, che si terrà a– a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – dal 9 all’112019 presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti die l’Università IULMe il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, diretto da Stefania Bianchi. Al via il concorso online per assegnare il premio del pubblico al Miglior Poster della Stagione , che si può votare online fino alla mezzanotte del 26 settembre 2019 dal sito ufficiale del festival: www..com/poster 2019/. I dieci poster in gara sono: Attenti al gorilla, Ma cosa ci dice il cervello, Ricordi?, 10 giorni senza mamma, A mano disarmata, ...

LoVenomous : E' partita la votazione online dei Booktrailer finalisti del Trailers FilmFest, tra questi c'è il nostro per Folklo… - RBcasting : #Tuttapposto apre il #TrailersFilmFest. Torna a Milano dal 9 all'11 ottobre il festival che premia i migliori trail… - FashionluxuryI : TRAILERS FILMFEST 2019 Milano, 9/11 ottobre 2019 XVII edizione Si tiene a Milano, per il quarto anno consecutivo e… -