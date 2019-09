Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019)INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI. ANORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI RALLENTA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO SEMPRE IN DIREZIONE FUORISULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA-PORTONACCIO E IL BIVIO PER LAL’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI ALL’ARDEATINO UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIA DI GROTTA PERFETTA ALTEZZA DI VIALE EMILIO SPALLA VERSO LA CRISTOFORO COLOMBO, PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IN VIA ...

