Traffico Roma del 19-09-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 15 : 30 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 14 : 30 : NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI DIREZIONE VIA TRIONFALE. INTENSO IL Traffico LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 13 : 30 : NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI DIREZIONE VIA TRIONFALE. INTENSO IL Traffico LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 11 : 30 : A TORRE GAIA SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ, QUESTO A SEGUTO DELLA DEVIAZIONE SUL TRATTO SOPRAELEVATO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER Traffico SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO DIREZIONE POMEZIA ALTRE CODE AL MOMENTO SONO SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PISANA E VIA DEL MARE , CODE DOVUTE AD UN INCIDENTE IN TARDA ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 10 : 30 : PER Traffico, LAVORI E PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA IN VARI TRATTI DEL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 , A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E TRA LA PONTINA E LA Roma FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA SALARIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA LA RomaNINA E LA TIBURTINA LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 09 : 00 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE , INTERESSATO DA CODE IN VARI TRATTI DELLE DUE CARREGGIATE, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 PER Traffico, A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico TRA CASILINA E PONTINA , PIU’ DIFFICOLTOSO IL TRANSITO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE , INTERESSATO DA CODE IN VARI TRATTI DELLE DUE CARREGGIATE, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 PER Traffico, A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico TRA CASILINA E PONTINA , PIU’ DIFFICOLTOSO IL TRANSITO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA IL BIVIO PER LA ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 08 : 00 : LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO FINO A VIE DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA , CON CODE TR VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE PER UN CANTIERE, CHE RESTERA’ APERTO FINO AL PROSSIMO 27 SETTEMBRE CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SUL RACCORDO ANULARE ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 07 : 30 : LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO FINO A VIE DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA , CON CODE TR VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE PER UN CANTIERE, CHE RESTERA’ APERTO FINO AL PROSSIMO 27 SETTEMBRE CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SUL RACCORDO ANULARE ...

Traffico Roma del 18-09-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE HA RALLENTANTO ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE L’ESTERNA è ANCORA TRAFFICATA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO, DA VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMO TRATTO FILE DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. SU VIA DEL ...

