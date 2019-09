Traffico di droga pilotato dai clan a Catania | 40 arresti

Mafia : Traffico e spaccio droga legato a clan - 40 misure cautelari (2) : (AdnKronos) - Trenta persone in carcere e dieci agli arresti domiciliari. E' l'esito dell'operazione eseguita questa mattina dalla polizia di Catania che ha portato alla luce una rete di spaccio nel quartiere popolare di San Berillo Nuovo controllata dai due gruppi criminali del clan Cappello-Bonacc

19 arresti - Traffico internazionale di droga : Diciannove narcotrafficanti arrestati, altre 60 persone indagate, oltre una tonnellata di hashish e due chili di cocaina sequestrati e sigilli a 5 automezzi utilizzati per il trasporto della droga. E' il bilancio di una maxi operazione internazionale antidroga della Guardia di Finanza di Trento in diverse regioni italiane e in Olanda e Spagna. L'operazione, avviata a marzo 2016 con un sequestro di stupefacenti nei confronti di un gruppo di ...

Mafia : Traffico e spaccio droga legato a clan - 40 misure cautelari (2) : (AdnKronos) – Trenta persone in carcere e dieci agli arresti domiciliari. E’ l’esito dell’operazione eseguita questa mattina dalla polizia di Catania che ha portato alla luce una rete di spaccio nel quartiere popolare di San Berillo Nuovo controllata dai due gruppi criminali del clan Cappello-Bonaccorsi e dei Cursoti Milanesi. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di ...

Gela - tre arresti per Traffico di droga. Le indagini sono partite dopo la segnalazione sull’applicazione “You Pol” : L’operazione “Supermarket” ha portato gli inquirenti a smascherare un giro di droga in corso tra le piazze di Gela (Caltanissetta) e le città di Vittoria, Palermo e Catania, da dove arrivavano hashish e marijuana. Tre persone sono state arrestate, una in carcere e due ai domiciliari. L’indagine è partita da una segnalazione del 26 maggio 2018 su “You Pol”, l’app che permette di denunciare in forma ...

Droga - arrestato a Valencia Massimiliano Cornegliani : broker del narcoTraffico - aveva legami con Cosa nostra e ‘ndrangheta : È stato arrestato a Valencia, in Spagna, Massimiliano Cornegliani, broker della Droga da sempre attivo nel narcotraffico internazionale, legato a esponenti di Cosa nostra e della ‘ndrangheta. Latitante dal 2017, era ricercato per una condanna a quasi 7 anni per estorsione con minacce di morte e violenza, legata a vicende di traffico di stupefacenti. Cresciuto nell’hinterland milanese, in quel triangolo criminale tra Cesano, Corsico e ...

Omicidio Fabrizio Piscitelli - chi era Diabolik : dalla curva della Lazio alle accuse per Traffico di droga fino all’estrema destra romana : Si era preso la curva Nord, suo regno incontrastato da anni, e aveva anche tentato di prendersi la Lazio. Nel mezzo, l’arresto per traffico di droga, diversi precedenti, la presunta guida della batteria di Ponte Milvio che avrebbero avuto rapporti con Michele Senese e Massimo Carminati, e il sequestro di 2 milioni di euro della Guardia di Finanza. E poi gli ambienti di estrema destra che frequentava, oltre a diverse iniziative ispirate ...

Droga - Traffico con l'Olanda - arresti : 8.50 Vasta operazione antiDroga denominata 'Aquila nera', condotta dalla Squadra Mobile di Roma e coordinata dalla Dda della Capitale:9 gli ordini di custodia cautelare per soggetti responsabili, a vario titolo,di traffico internazionale di cocaina e armi. Diciassette gli arresti effettuati in totale durante le indagini; sequestrati 200 kg di cocaina, pistole e un fucile d'assalto.La Droga, proveniente dall'Olanda, era destinata alle piazze ...

Astorre : Traffico droga in case Campidoglio stroncato da Carabinieri : Roma – “Voglio ringraziare i Carabinieri di Roma che in queste ore hanno messo a segno una serie di blitz nelle piazze dello spaccio delle periferie della Capitale e in particolare a Tor Bella Monaca dove appartamenti di proprieta’ di Roma Capitale venivano usati come base per il confezionamento della droga”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. “Azioni fondamentali nel ...

