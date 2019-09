Toscana | il consigliere regionale leghista | Donne in vetrina per rilanciare il

Fonte : repubblica

(Di giovedì 19 settembre 2019) L'uscita sessista di Roberto Salvini durante una seduta della commissione sviluppo economico. A denunciare il fatto la vice capogruppo del Pd, Monia Monni, che ha postato il video su Facebook

