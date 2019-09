Torna a Milano il Campus dedicato alle patologie della mano del bambino

Far riTornare Milano capitale della bicicletta (partendo dalla Milano Bike City) : C'è stato un momento, oltre un secolo fa, nel quale Milano era la bicicletta. Erano gli anni del ciclodromo di Parco Sempione, delle gare sul “circuito” dei Bastioni, delle grandi fabbriche – dalla Bianchi alla Legnano passando per altre decine di marchi più piccoli, ma non minori – che facevano ped

Milano - domenica 15 settembre Torna la Salomon Running : Le gare di Running, del panorama italiano, sono ormai tantissime e di vario genere. Ci sono quelle per runners professionisti, particolarmente conosciute e numerose, mentre altre sono delle vere e proprie "passeggiate" e diventano un modo come un altro per stare insieme. In queste categorie ci sonoi anche le Urban Trail e tra queste è presente la Salomon Running Milano. Arrivata alla nona edizione, la Salomon Running è sicuramente una tra le ...

Fiere : Torna a ottobre Salone Franchising Milano - ‘settore dinamico’ : Milano, 12 set. (AdnKronos) – torna a fine ottobre, dal 24 al 26, la 34esima edizione del Salone Franchising Milano, a FieraMilanocity. Protagonista la Gdo (food e non) che rappresenta il 4,5% del sistema Franchising e genera oltre 9 miliardi di euro di giro d’affari, il 36% del totale. “I numeri parlano chiaro: il Franchising cresce con grandi margini di sviluppo”, spiega Marco Moretti, presidente di Fandango Club, ...

Meteo - Torna il caldo nordafricano : Napoli - Roma e Milano sopra i 30 gradi : Bel tempo in arrivo, ma solo a partire da giovedì. Nel corso della giornata di mercoledì temporali e piogge potranno ancora interessare parte delle regioni centro-meridionali; da...

Green Day Tornano con Father of all - 10 giugno tour a Milano : I Green Day, la band californiana già vincitrice di 5 Grammy Award e inclusa nella celebre Rock and Roll Hall of Fame, tornano a Milano

Milano - gli auguri di Minniti a Lamorgese : “Il ministero è Tornato in buone mani” : “Solitamente entravo al ministero la mattina alle 8 e uscivo la sera alle 21. Senza pausa pranzo, per una questione di vanità: io da vent’anni non pranzo mai. E quindi è stato un gigantesco scombussolamento, perché non erano abituati a quel tipo di presenza. Devo dire però che in quello scombussolamento una persona ha tenuto sempre la barra dritta e quella persona è l’attuale ministro dell’Interno. Una persona di ...

Morgan Torna a parlare dopo lo sfratto : 'Ora sono in uno sgabuzzino a China town a Milano' : Morgan è tornato a parlare dopo il doloroso sfratto che ha dovuto affrontare a giugno scorso. Il cantante ha rilasciato un'intervista nel corso del programma Lunatici, su Radio Due. Ha parlato del dolore che ha provato e che ha vissuto come una vera e propria violenza. Adesso vive a China town tra gli insetti, come ha raccontato. Morgan dopo lo sfratto vive in un tugurio a China town Il malessere dell'ex leader dei Bluvertigo traspare dalle ...

Michele Bravi - dopo l’incidente e l’accusa di omicidio stradale Torna a esibirsi : ecco quando sarà il concerto a Milano : Michele Bravi torna a cantare e ad esibirsi sul palco. A quasi un anno dal terribile incidente in cui rimase coinvolto e in cui perse la vita una donna, il cantante vincitore della settima edizione di XFactor ha in programma un concerto piano e voce che si terrà al Teatro San Babila di Milano il prossimo 19 ottobre. I biglietti sono disponibili su Ticketone da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita ...