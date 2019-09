“Tor Vergata” con Art Bonus per la Villa delle Terme degli stucchi dipinti

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – ’UniversitàStudi di Romaaderisce al programma di incentivi al mecenatismo culturale Artper le attività di recupero e restauro della”, sito archeologico rinvenuto in un’area limitrofa al Campus, nel Municipio VII di Roma Capitale. Dal 2014, in questo sito, l’Università conduce attività di scavo didattico e di ricerca attraverso l’azione costante di docenti e ricercatori del Dipartimento di Storia, patrimonio Culturale, Formazione e Società. Le attività di indagine, condotte unitamente con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, sono state finora finanziate attraverso una pluralità di fondi derivanti da diversi progetti di ricerca del Dipartimento e dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, ma è necessario reperire nuovi finanziamenti per la campagna di ...

