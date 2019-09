Tommaso Paradiso | nuovo brano su Instagram e Leo Pari potrebbe cantare con Thegiornalisti

Gaffe di Barbara D’Urso : Tommaso Paradiso ha lasciato i The Journalist – Video : Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Gaffe dal sapore british per Barbara D’Urso. Durante il promo di Pomeriggio Cinque, la conduttrice campana si è infatti resa protagonista di un grosso scivolone ‘ribattezzando’ – senza accorgersene – la band dei TheGiornalisti con il nome ‘anglofono’ The Journalist. Un lapsus, direbbero alcuni. Peccato però che l’errore sia stato ripetuto diverse volte, cosa ...

Leo Pari nei Thegiornalisti al posto di Tommaso Paradiso - le sue parole : “No comment grande come una casa” : “La mia risposta alle voci di un mio coinvolgimento nei Thegiornalisti è un no comment grande come una casa", dice Leo Pari che potrebbe prendere il posto di Tommaso Paradiso nel gruppo. Il concerto al Circo Massimo di Roma e poi l'annuncio della carriera solista. I Thegiornalisti da un lato, l'ex frontman e voce Tommaso Paradiso dall'altro. Al centro l'amico comune Leo Pari, che era tra l'altro anche al Circo Massimo di Roma. Numerose ...

Chi è Leo Pari - papabile sostituto di Tommaso Paradiso nei TheGiornalisti (FOTO) : 41 anni, romano, è da sempre vicino alla band, tanto da essere salito sul palco a Circo Massimo. Ecco tutto quello che c'è...

Chi è Leo Pari - papabile sostituto di Tommaso Paradiso nei TheGiornalisti : 41 anni, romano, è da sempre vicino alla band, tanto da essere salito sul palco a Circo Massimo. Ecco tutto quello che c'è...

Thegiornalisti - Marco Rissa contro Tommaso Paradiso : 'Se n'è andato per fare più denaro' : Dopo il comunicato social da parte di Tommaso Paradiso, che ha ufficializzato la separazione dei Thegiornalisti, il chitarrista della band Marco Rissa ha replicato duramente con una Instagram Stories, svelando che tale decisione non è stata presa di comune accordo. Inoltre, il chitarrista ha lanciato qualche frecciatina al vetriolo sul fatto che Tommaso abbia abbandonato la band soltanto per incassare più denaro. Ormai è scontro dichiarato tra ...

Divorzio burrascoso tra Thegiornalisti - Tommaso Paradiso lascia. Rissa sbotta : “Ci hanno tolto le password” : L'ultimo grande concerto insieme è stato quello al Circo Massimo. Da oggi la band dei Thegiornalisti come l'avete conosciuta finora, non esiste più. Il frontman Tommaso Paradiso ha annunciato nelle sue stories di Instagram la fine dopo 10 anni del suo rapporto con gli altri due componenti, Marco Primavera e Marco Rissa. "I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più", ha scritto Paradiso. "Ma esistono le canzoni, sempre e solo ...

Thegiornalisti - dopo la rottura si scatena l’ironia sui social : “Thescissionisti - Matteo Renzi e Tommaso Paradiso si coalizzano e fondano Italia Pu***a” : “Da Thegiornalisti a Thestagisti”. E ancora: “Thescissionisti“. Il gruppo indie si scioglie in modo clamoroso e inaspettato – con tanto di stracci che volano su Instagram fra il frontman Tommaso Paradiso e il chitarrista Marco Rissa – e i social si scatenano, fra ironia e frecciate al vetriolo. Nel mirino degli utenti finisce soprattutto lui, “Tommy Paradise” come è stato ribattezzato, ...

Thegiornalisti - Tommaso Paradiso lascia la band dopo la lite con il chitarrista : «Ci hanno levato anche la password di Instagram» : «Noi siamo i Thegiornalisti e crediamo nel romanticismo», scrivevano Tommaso Paradiso, Marco Rissa e Marco Primavera sul loro profilo Instagram. Quello che, fino a qualche ora fa,...

“Ridicolo”. Addio Thegiornalisti : fan contro Tommaso Paradiso. Quel gesto non l’hanno preso bene : “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. E’ giusto che sia così”. I Thegiornalisti si sono sciolti. Ad annunciarlo su Instagram, con una serie di stories, è il frontman del gruppo, che così dice Addio agli altri due componenti della band di ‘Love’ e ‘Completamente’, Marco Primavera e Marco Rissa.“Credo non ...

Tommaso Paradiso è uscito dal gruppo : “I The Giornalisti non esistono più” : Tommaso Paradiso è uscito dal gruppo. Lo ha annunciato con sei storielle Instagram, ieri a ora di cena, mentre gli italiani discutevano di Renzi, il fuoriuscito illustre di questa estate di divorzi all’italiana, di un 17 settembre di scissioni per la vita che verrà nell’Italia che verrà, l’Italia Vi

Tommaso Paradiso - scoppia la guerra con i TheGiornalisti : l'accusa pesantissima della band : Terzo round fra quel che resta dei TheGiornalisti contro Tommaso Paradiso. Dopo l'annuncio a sorpresa dello scioglimento da parte del frontman della band indie e la risposta al vetriolo del chitarrista, Marco Rissa torna a parlare su una nuova story di Instagram denunciando: "Ci hanno tolto le passw

Tommaso Paradiso senza i Thegiornalisti : e adesso? : Dieci giorno dopo il concerto al Circo Massimo, arriva la notizia: Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti. L’annuncio divide l’Italia in due macro gruppi: ci sono i fan, che lamentano sorpresa e dispiacere, e ci sono quelli che «chissene importa», che comprendono il sottogruppo «il problema è che Paradiso continua a cantare». Uber alles, vincono le battute su un vocale (inesistente) che il cantante ...

Thegiornalisti : Tommaso Paradiso lascia - ma iniziano i problemi : A sorpresa la sera del 17 settembre Tommaso Paradiso pubblica alcune parole nelle sue stories di Instagram annunciando l’addio ai Thegiornalisti. Dieci giorni esatti dopo il concerto al Circo Massimo di Roma “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. E’ giusto che sia così”. I ...

10 canzoni per ricordare i Thegiornalisti (con Tommaso Paradiso) : 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love Tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love Tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love Tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love Tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love Tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati al Love Tour 10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati ...