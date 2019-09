Tom Welling | dopo Smallville sarà di nuovo Superman per The Cw

Fonte : blogo

(Di venerdì 20 settembre 2019) E' stato il giovaneper dieci anni, molto prima che gli adattamenti in tv ed al cinema dei fumetti diventassero una moda ed una gallina dalle uova d'oro. Ora, tornerà ad indossare il mantello ed a svolazzare per sconfiggere nemici e aiutare i suoi amici.Stiamo parlando di Tom: il protagonista diinfatti nuovamente Clark Kent nel mega crossover che tra dicembre e gennaio The Cw manderà in onda, coinvolgendo ben 5 serie tv e quattro serate. Il riferimento è all'evento annuale che vede gli show dell'universo Dc Comics in onda sul canale americano unirsi in un'unica storia, che vedrà i protagonisti ed i loro comprimari passare da un episodio all'altro.Tomdiper The Cw pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2019 23:45.

