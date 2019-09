Tiger Woods sfida le stelle Mcllroy | Day e Matsuyama su Golf TV

Tiger Woods - altro stop dopo l'ennesima operazione chirurgica : dovrà sottoporsi a un'artroscopia al ginocchio : Tiger Woods ancora sotto i ferri. Il vincitore dell'ultimo Masters ha raccontato di essersi sottoposto a un'artroscopia al ginocchio. Il 43enne conta ora di tornare sui campi da golf a ottobre. A maggior ragione dopo che ad aprile ha messo fine a uno stop durato 11 anni per tornare alla vittoria in

Golf – Tiger Woods si opera al ginocchio per la 5ª volta : possibile ritorno ad ottobre : Tiger Woods finisce sotto i ferri un’altra volta: quinta operazione al ginocchio per il Golfista americano che, se sommate alle 4 alla schiena, diventano 9 in totale Nuova operazione per Tiger Woods. Il Golfista americano ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio nella scorsa settimana. È la quinta volta che il campione statunitense si opera alle ginocchia: sommate alle 4 operazioni ...

Golf - il Tour Championship assegna i 15 milioni della FedEx Cup : assenti Molinari e Tiger Woods : Trenta i concorrenti rimasti in corsa con Justin Thomas, nuovo leader dopo il successo nel BMW Championship e vincitore della FedEx nel 2017 Volata finale verso i 15 milioni di dollari di primo premio della FedEx Cup, su un montepremi totale di 60 milioni di dollari, che saranno assegnati al vincitore del Tour Championship (22-25 agosto), gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 in programma all’East Lake GC di Atlanta, in Georgia. Termina, ...

Golf - WGC St. Jude Invitational 2019 : Justin Thomas difende il titolo - assenti Francesco Molinari e Tiger Woods : Dopo lo spettacolo dell’Open Championship 2019, nuovo appuntamento per il meglio del panorama Golfistico internazionale per il WGC-FedEx St. Jude Invitational 2019, terzo dei quattro tornei del circuito del World Golf Championship. La sede di gioco non sarà il South Course del Firestone Country Club. in Ohio, che ha ospitato l’evento in 19 delle 20 edizioni archiviate, ma il TPC Southwind di Memphis, in Tennessee, da giovedì 25 ...