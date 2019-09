The Last of Us Part II non sarà mostrato alla Madrid Games Week

La beta multiplayer di The Last of Us Part II potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo : Se siete fan di Last of Us, allora saprete che Sony e Naughty Dog terranno un media event dedicato a The Last of Us Part II il 24 settembre a Los Angeles. L'evento prevede che i membri della stampa ottengano uno sguardo più ravvicinato al sequel, provando il gioco per circa 3 ore. Si spera che questo evento sia anche l'occasione per scoprire finalmente la data di uscita.ZhugeEX ha confermato su Twitter che i membri della stampa saranno i primi a ...

The Last of Us Part II potrà essere giocato dalla stampa all'evento in programma la prossima settimana : The Last of Us Part II è uno dei giochi più attesi per PS4 e, la prossima settimana, sarà protagonista di un imperdibile evento durante il quale potremmo forse apprendere la data di uscita.Non sappiamo ancora come sarà strutturato il media event del 24 settembre, ma ora è stato confermato che la stampa potrà testare con mano The Last of Us Part II per ben 3 ore.L'analista Daniel Ahmad ha svelato la notizia su ResetEra.Leggi altro...

The Last of Us Part II sarà presente alla Madrid Games Week probabilmente con un nuovo video di gameplay : Recentemente, durante una conferenza di Gamestop è stato mostrato un nuovo video di gameplay dedicato a The Last of Us Part II. Secondo ulteriori indiscrezioni questa demo sarebbe stata mostrata al pubblico in futuro.Ora veniamo a sapere che il gioco di Naughty Dog presenzierà alla Madrid Games Week che si terrà dal 3 al 6 ottobre ed è probabile quindi che il video verrà pubblicato durante l'evento.Un post sul blog spagnolo di PlayStation, ...

In arrivo nuovi dettagli su The Last of Us Part II : annunciato un media event in programma tra pochi giorni : Naughty Dog non ha fornito moltissime informazioni sull'attesissimo The Last of Us Part II dall'E3 2018. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare molto presto. Lo studio, infatti, ha inviato inviti per un media event, in programma il 24 settembre, nel quale si discuterà del gioco in modo più approfondito. Mentre i dettagli dell'evento non sono disponibili al momento, potrebbero arrivare maggiori informazioni sul gameplay, sulla trama e ...

Uscita di The Last of Us Part 2 verso l’annuncio : Naughy Dog organizza un evento per settembre : L'Uscita di The Last of Us Part 2 rimane ancora un mistero. Dopo aver annunciato il secondo capitolo dell'amatissimo survival game ad ambientazione post apocalittica e aver catturato le attenzioni di stampa e pubblico con un primo - e sontuoso! - video di gameplay, i ragazzi di Naughty Dog si sono infatti trincerati dietro uno spesso muro di silenzio, lasciando i tantissimi appassionati a bocca asciutta. Quella che è a tutti gli effetti una ...

Salvini 'blasta' Waters citando AnoTher Brick In The Wall : "Caro Roger, io adoro la tua musica! Non ti sto simpatico? Amen. Sappi che comunque nessuno ti impedisce di ospitare, a tue spese, migliaia di immigrati". Matteo Salvini non manca di replicare, via Facebook, al bassista e cantante dei Pink Floyd - Roger Waters, appunto - che dalla Mostra del Cinema di Venezia aveva manifestato il proprio sollievo per l'uscita dal governo del leader della Lega. "Noi italiani abbiamo già accolto e ...

Solasta : Crown of The Magister si presenta in un video gameplay trailer : Realizzato da fan dei giochi di ruolo su carta e penna, Solasta: Crown of the Magister arriva sul mercato per portare l'esperienza del gioco da tavolo anche su PC. Il gioco, in arrivo su PC via Steam, si presenta con un gameplay trailer nel quale possiamo apprezzare qualche sequenza di gioco, tra una cutscene e un dialogo e l'altro. Il sistema di combattimento basato su turni sembra interessante, così come i dungeon che saremo chiamati a ...

The Last of Us Part II : secondo un rumor arriverà anche su PS5 ed avrà una grafica di alta qualità : Lo sviluppo di The Last of Us Part II è stato lungo e travagliato. Il gioco ha subito una serie di ritardi e lunghi periodi di silenzi da Parte dello studio. Al di fuori dei segmenti cinematografici mostrati durante le conferenze, del gioco non abbiamo visto praticamente nulla. Attualmente però ci sono una serie di rumor che indicherebbero che il secondo capitolo arriverà non solo su PlayStation 4, ma anche su PlayStation 5.secondo alcune ...

The Last of Us Part II : una demo "oscura" e con fasi "stealth" è stata mostrata a uno show di GameStop : Siamo ancora in attesa di vedere del nuovo materiale video per The Last of Us Part II, ma sembra che a breve potrebbe arrivare una nuova demo gameplay mai vista prima e mostrata in anteprima a un GameStop Managers show.Secondo una persona che ha assistito allo show, la demo presentava un gameplay "stealth" e molto "oscuro" apparentemente mai pubblicato altrove in passato.Nel filmato di gioco, si vedrebbe Ellie che usa i clicker a suo vantaggio, ...

The Last Guardian : Trico su PS3 aveva molte più animazioni rispetto alla versione PS4 : In una recente intervista, Fumito Ueda ha condiviso un'interessante notizia sulla realizzazione di The Last Guardian, che come ricorderete arrivò prima su PlayStation 3 e in seguito su PS4.Secondo Ueda, l'originale Trico era molto più complesso, con molte più animazioni rispetto alla versione PlayStation 4. Il motivo dietro questi tagli era il breve lasso di tempo concesso al progetto per arrivare sulla nuova console di Sony."Il Trico che ...

Il papà di The Last Guardian - Fumito Ueda - è alla ricerca di un publisher per il suo prossimo gioco : Fumito Ueda, il famoso sviluppatore di giochi first party PlayStation come ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ha dichiarato che il suo prossimo gioco ha appena completato la fase di prototipazione e ora è alla ricerca di un publisher.In un'intervista con Polygon, Ueda ha parlato a lungo di come Kowloon Nights, una società di investimento per l'intrattenimento digitale, abbia finora finanziato lo sviluppo del gioco dello studio ...

The Last of Us Part 2 : secondo l'attore Troy Baker Joel si "considererebbe un cattivo" : The Last of Us Part 2 - quando finalmente arriverà - ci ci farà vestire i panni di Ellie anziché quelli di Joel, ma in un modo o nell'altro, il personaggio sarà ancora coinvolto nella storia. Nel primo gioco, Naughty Dog lo ha definito un personaggio complesso con una moralità un po' Particolare, in quanto non faceva sempre quello che può essere "considerata la cosa giusta". Il finale del gioco è l'esempio più ovvio.Di recente, al panel del ...

Eastward : il "The Last of Us in pixel art" è in arrivo anche su Nintendo Switch : Chucklefish, publisher famoso per l'ottimo Stardew Valley, ha annunciato, insieme allo studio Pixpil, che il loro Eastward arriverà su Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse, questo Eastward rappresenta il punto di incontro tra Zelda e The Last of Us, con uno stile grafico da SNES, per questo motivo è stato più volte definito come il "The Last of Us in pixel art".In precedenza, il gioco era previsto solamente per PC, tuttavia gli sviluppatori ...

The Last of Us : Troy Baker spiega perché secondo lui Joel è più un villain che un eroe : Quando si parla di giochi con una storia profonda, viene subito in mente The Last of Us che con i suoi personaggi ha saputo colpire i fan di tutto il mondo. Per i giocatori Joel è il personaggio buono, l'eroe per eccellenza, ma a quanto pare per il doppiatore, Troy Baker, non è esattamente così.Durante un'intervista al Manchester Comic-Con, Baker ha spiegato che Joel non deve essere considerato necessariamente come un eroe: "In The Last of Us si ...