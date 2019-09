Tennis | WTA Osaka 2019 | Pavlyuchenkova elimina Bertens | anche Camila Giorgi ai quarti

Tennis - WTA Seul 2019 : Hon - Badosa e Muchova si qualificano per i quarti di finale : Si è completato il quadro dei quarti di finale nel torneo WTA di Seul. Le ultime qualificate sono l’australiana Priscilla Hon, la ceca Karolina Muchova e la spagnola Paula Badosa Gilbert. Nel derby tutto australiano è stata dunque Priscilla Hon ad imporsi. La numero 119 del mondo ha superato in tre set la più quotata connazionale Ajla Tomljanovic con il punteggio di 6-3 5-7 6-1. Adesso nei quarti Hon affronterà proprio la ceca Karolina ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi strapazza Sloane Stephens e accede ai quarti di finale : La parola giusta è impressionante. Camila Giorgi strapazza l’americana (n.14 del mondo) Sloane Stephens e accede ai quarti di finale del WTA di Tennis a Osaka (Giappone). L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-0 6-3 in appena 1 ora e 16 minuti di gioco. Un dominio senza se e senza ma nonostante 11 doppi falli e il 38% di prime in campo. Una prestazione, infatti, in risposta pazzesca che ha permesso alla marchigiana di prevalere ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : Svitolina si ritira. Paolini vola ai quarti e con lei anche Stosur e Kenin : Continuano la caduta di teste di serie al torneo WTA di Guangzhou. Dopo l’uscita della numero due (la cinese Wang), oggi è stato il giorno di Elina Svitolina, numero uno del seeding, che si è dovuta ritirare nel secondo set del match contro Marie Bouzkova. La ceca aveva comunque vinto il primo set per 6-4 ed era in vantaggio nel secondo sul 4-3. E’ una bella giornata per i colori azzurri, vista la splendida vittoria di Jasmine ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : Jasmine Paolini vola ai quarti di finale! L’azzurra vince la battaglia contro Saisai Zheng : Parlare di vittoria con gli “attributi” non è certo un’esagerazione. Jasmine Paolini continua la propria avventura in Cina e si qualifica ai quarti di finale del WTA di Guangzhou. La 23enne originaria di Bagni di Lucca ha conquistato la sesta vittoria stagionale in un main draw e, dopo aver sconfitto nel precedente turno la slovena Tamara Zidansek, si è tolta la soddisfazione di superare la padrona di casa Saisai Zheng, numero ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : avanzano Naomi Osaka - Mertens - Keys e Kerber : Si sono conclusi da poco gli incontri di secondo turno al WTA Premier di Osaka, con in scena alcune delle maggiori giocatrici del mondo. La prima di esse, naturalmente, è l’omonima (per cognome) della città in cui si disputa il torneo stesso, la giapponese Naomi Osaka. Per lei vittoria un po’ più faticosa del previsto contro la bulgara Viktoriya Tomova, sconfitta 7-5 6-3 con qualche brivido sia nel primo che nel secondo set. Più in ...

Tennis - WTA Seul 2019 : avanti Alexandrova - Linette e Wang - Gasparyan eliminata da Kirsten Flipkens : Prima giornata di ottavi di finale che si completa al WTA International di Seul, in Corea del Sud. Cinque sono gli incontri disputati nella giornata odierna, con una sola testa di serie a lasciare il torneo. Si tratta, nella fattispecie, della settima, la russa Margarita Gasparyan, eliminata per 6-3 7-5 dalla belga Kirsten Flipkens, che al quarto match point fa valere gli otto anni di esperienza in più a dispetto di un ranking che, ad oggi, la ...

WTA Osaka – Kerber ai quarti con facilità : la Tennista tedesca supera Nicole Gibbs in due set : Angelique Kerber supera gli ottavi del WTA di Osaka con semplicità: la tennista tedesca batte Nicole Gibbs in due set Tutto facile per Angelique Kerber negli ottavi di finale del WTA di Osaka. La tennista tedesca, numero 15 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Nicole Gibbs in 1 ora e 21 minuti di gioco. Kerber ha conquistato i due set valevoli per il passaggio del turno con il punteggio di 2-6 / 4-6. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : esordio vincente per Elina Svitolina. Avanti anche Jasmine Paolini : Nonostante la pioggia che ha ritardato di molto il completamento di tutte le partite, si è chiuso il primo turno del torneo WTA di Guagzhou. esordio positivo per Elina Svitolina, testa di serie numero uno, che ha superato la slovena Dalila Jakupovic con un doppio 6-3. Bella vittoria anche per Jasmine Paolini. La Tennista toscana si è qualifica per il secondo turno, dopo aver rimontato la slovena Tamara Zidansek, vincendo al terzo set con il ...

Tennis - WTA Gangzhou 2019 : Jasmine Paolini vince in rimonta contro Tamara Zidansek. L’azzurra agli ottavi di finale : Buone notizie, finalmente, dal Tennis femminile italiano. Dalla Cina con furore verrebbe da dire. Jasmine Paolini (n.126 del ranking), dopo aver ottenuto l’accesso al tabellone principale del WTA di Guangzhou, ha sconfitto al primo turno la slovena Tamara Zidansek (n.67 del mondo) con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una prova di grande determinazione e volontà da parte dell’azzurra, in grado di rimontare dopo ...

Tennis - WTA Seul 2019 : Muchova e Tomljanovic al secondo turno - fuori Polona Hercog : Si sono giocati oggi i match rimanenti di primo turno al WTA International di Seul, in Corea del Sud, senza scossoni di grandissimo rilievo nel corso della giornata. Dopo la rinuncia a giocare della greca Maria Sakkari, la sostituta in tabellone, la montenegrina Danka Kovinic, che aveva perso nelle qualificazioni, imbastisce una durissima battaglia contro la rumena Patricia Maria Tig. Alla fine, dopo oltre tre ore, è Tig a spuntarla per 6-4 3-6 ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : risultati di lunedì 16 settembre. Avanzano Bouzkova e Stosur - fuori Sasnovich e Jabeur : Si sono disputati oggi i primi cinque incontri di primo turno del WTA International sul cemento cinese di Guangzhou, città conosciuta in italiano anche come Canton. Sono uscite le teste di serie numero 7 e numero 8 del torneo, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich e la tunisina Ons Jabeur, battute in due set rispettivamente dalla serba Aleksandra Krunic e dalla statunitense Bernarda Pera. Avanzano invece la svizzera Viktorija Golubic, facile ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : esordio vincente per Giorgi. Passano il turno anche Mertens e Pavlyuchenkova : Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo WTA di Osaka. Sul cemento giapponese la marchigiana ha superato all’esordio la cinese Xin Yun Han in due set con il punteggio di 7-6 6-1. Adesso l’azzurra affronterà l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero tre. Supera il primo turno anche la belga Elise Mertens, che ha superato agevolmente l’americana Whitney Osuigwe in due rapidi set per 6-3 6-1. Sarà, invece, ...

Tennis - WTA Seul 2019 : i risultati del 16 settembre. Avanzano Ekaterina Alexandrova e Magda Linette : Si è conclusa a Seul, in Corea del Sud, la prima giornata di sfide del torneo WTA International di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena sette match validi per il primo turno, che verrà completato domani. Le quattro teste di serie impegnate oggi superano tutte l’ostacolo iniziale sulla strada verso la finale. Il risultato più eclatante è però il 6-0 6-0 con cui la wild card statunitense Kristie Ahn batte l’elvetica Timea ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...