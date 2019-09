Tennis | Laver Cup 2019 | programma prima giornata 20 settembre In campo Fognini

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Venerdì 20andrà in scena ladellaCup, la sfida tra Europa e Resto del Mondo che coinvolge l’universo del. Si preannuncia una contesa estremamente appassionante a Ginevra (Svizzera), ad aprire le danze sarà il confronto tra Thiem e Shapovalov alle ore 13.00 e a seguire toccherà a Fabiocontro Sock. A partire dalle ore 19.00, invece, il match tra Tsitsipas e Fritzdell’imperdibile doppio che coinvolgerà Roger Federer in coppia con Alexander Zverev contro Shapovalov e Sock. Di seguito ile gli orari delladellaCupCUP(20): VENERDÌ 20: 13.00 Thiem vs Shapovalov A seguirevs Sock 19.00 Tsitsipas vs Fritz A seguire Federer/Zverev vs Shapovalov/SockCUP: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E ...

SkySport : ?? Il video #LaverCup #SkySport #Federer #Fognini - sportface2016 : #LaverCup Il programma e l'ordine di gioco di domani, in campo tra gli altri #Federer e #Fognini #LaverCup2019 - GazzettaDelSud : Tennis, Fognini nel team Europa della Laver Cup insieme a Federer e Nadal -