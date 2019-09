Tennis | ATP 250 San Pietroburgo 2019 | Matteo Berrettini va senza problemi ai quarti

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 18 settembre. Al terzo turno Kukushkin e Gerasimov - Caruso batte Fabbiano : Oggi si sono disputati sei incontri dell tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo quattro di questi erano validi per il primo turno, tra i quali il derby azzurro tra Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano, andato al primo in rimonta per 2-6 6-3 6-3. Negli altri tre incontri che mettevano in palio il pass per gli ottavi il lusitano Joao Sousa si è sbarazzato dello slovacco Jozef Kovalik con un rapido 6-2 ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Salvatore Caruso si aggiudica il derby contro Fabbiano. Il siciliano agli ottavi di finale : Salvatore Caruso la spunta nel derby tutto tricolore contro Thomas Fabbiano (n.92 del mondo), nel match valido per il primo turno dell’ATP di Tennis a San Pietroburgo (Russia). Sul cemento russo il siciliano (n.114 del ranking) si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 in 1 ora e 57 minuti di partita, venendo fuori alla distanza e prevalendo grazie alla sua regolarità. Caruso, dunque, accede agli ottavi di finale dove ...

Tennis - ATP Metz 2019 : risultati di martedì 17 settembre. Avanzano Sonego - Gasquet e Tsonga - fuori Hurkacz : Si è quasi completato il quadro degli incontri di primo turno del Moselle Open, torneo ATP 250 sul cemento francese indoor di Metz, con la disputa, oltre a quello di Lorenzo Sonego col tedesco Oscar Otte, di altri sei match. La cronaca del match di Lorenzo Sonego Accedono al secondo turno i veterani beniamini di casa Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga, che hanno entrambi perso il primo set battendo rispettivamente lo spagnolo Marcel ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 17 settembre. Avanti Roberto Carballes Baena - fuori Matteo Viola : Oggi si sono disputati sei incontri validi per il tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo il lucky loser italiano Matteo Viola cede nel primo turno del singolare alla wild card di casa Evgeny Donskoy, che si impone con lo score di 6-2 6-1. Maggior fortuna per il lucky loser bosniaco Damir Dzumhur, che approfitta del ritiro del serbo Janko Tipsarevic, in tabellone con il ranking protetto, quando il ...

Tennis - ATP Metz 2019 : Lorenzo Sonego al secondo turno - battuto il tedesco Oscar Otte : Nel primo turno del Moselle Open, torneo ATP 250 sul cemento francese indoor di Metz, Lorenzo Sonego ha battuto col punteggio di 6-2 7-6 il tedesco Oscar Otte. Sonego deve salvare una palla break nel primo gioco del match ma poi è lui a strappare il servizio all’avversario nel quarto e nell’ottavo game incamerando il primo set in 35 minuti. Ben diverso l’andamento del secondo parziale, durato 58 minuti: il 24enne torinese ha tre palle break nel ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2019 : Jannik Sinner eliminato da Mikhail Kukushkin pur con una buona partita : Finisce subito l’ATP 250 di San Pietroburgo per Jannik Sinner. Il diciottenne altoatesino è stato battuto con il punteggio di 6-3 7-6(4) dal kazako Mikhail Kukushkin, in un incontro nel quale ha avuto una possibilità di trascinare il suo avversario al terzo set. Per Kukushkin il prossimo avversario sarà uno tra il serbo Janko Tipsarevic, in tabellone per mezzo del ranking protetto, e il bosniaco Damir Dzumhur, entrato invece come lucky ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Matteo Viola ripescato come lucky loser nel tabellone principale : Non è finita l’avventura di Matteo Viola nell’ATP 250 di San Pietroburgo (Russia). L’azzurro, sconfitto nel turno decisivo delle qualificazione dal bielorusso Ilya Ivashka in due set, è stato ripescato come lucky loser per via del ritiro dal main draw del ceco Tomas Berdych. Viola dunque torna in gioco e affronterà nella giornata di domani il padrone di casa Evgeny Donskoy, presente in questo torneo grazie a una wild ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Stefano Travaglia eliminato al primo turno da Adrian Mannarino. L’azzurro ko in due set : Sul cemento di San Pietroburgo (Russia) non arrivano buone notizie per l’Italia dal primo turno dell’ATP di Tennis nell’Europa dell’Est. Stefano Travaglia (n.80 del mondo) è stato eliminato al primo turno dal francese Adrian Mannarino (n.59 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2. Dopo un primo set ben giocato dall’azzurro, nel corso del quale si è trovato in vantaggio (4-1), il transalpino è venuto fuori alla ...

Tennis – Prende forma l’ATP Cup : coppie per ogni nazione - gironi e città in cui si disputeranno i match : Prende forma l’ATP Cup, nuovo torneo in programma il prossimo gennaio: sorteggiati gli 8 gironi, divisi in 3 città australiane che ospiteranno 4 nazioni che schiereranno una coppia di giocatori a testa Dal 3 al 12 gennaio 2020 Prenderà il via l’ATP Cup, nuovo torneo di Tennis in programma in 3 città australiane. Brisbane, Perth e Sydney ospiteranno, a testa, 2 degli 8 gironi a testa con 27 dei primi 30 Tennisti al mondo a ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : Jannik Sinner in tabellone grazie a una wild card : La notizia era nell’aria e oggi è arrivata la conferma: Jannik Sinner parteciperà alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il classe 2001 altoatesino, giocatore di riferimento nel Bel Paese tra le nuove leve e vincitore in questa stagione dei Challenger a Bergamo e a Lexington (Stati Uniti) e ottimo interprete anche nel circuito principale come il secondo turno conquistato a Roma e l’ottima partita disputata contro lo svizzero Stan ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Matteo Viola fuori nell’ultimo turno delle qualificazioni : nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 sul cemento indoor di San Pietroburgo (Russia) Matteo Viola è stato battuto col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e un minuto di gioco dal bielorusso Ilya Ivashka. Un solo break, subito da Viola nel primo game, decide il primo set, nel quale Ivashka, numero 135 del mondo e testa di serie numero 4 del tabellone delle qualificazioni, cede solo un punto in cinque turni di servizio intascando il ...

Tennis - Ranking ATP (16 settembre) : Novak Djokovic sempre al vertice - Fognini e Berrettini sognano le Finals a Londra : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria a precedere il recente vincitore dello US Open Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows e in grande ascesa, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, ...