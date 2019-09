Temptation Island | la prima coppia si sposa | Georgette Polizzi e Davide Tresse | che svolta

Temptation Island VIP 2019 : Carolina Russi - figlia di Anna Pettinelli : "Faccio il tifo per lei e Stefano" : Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono tra le coppie più sorprendenti di questa seconda edizione di Temptation Island VIP. Nonostante una differenza di 18 anni tra l'una e l'altro, il rapporto sembra non aver avuto ostacoli difronte a quello che viene ritenuto solo un numero ma l'aver partecipato ad un reality come questo comporta profonde riflessioni per i due.Il viaggio nei sentimenti servirà a fortificare l'amore? Ad essersi fatta un'idea è ...

Temptation Island Vip - Elga - sorella di Serena Enardu fidanzata con Pago : "Perché dovrebbe accontentarsi di un uomo così?" : Anche la sorella di Serena Enardu, compagna di Pago attualmente impegnata all'interno del villaggio di Tempation Island Vip, ha voluto dire la sua sul rapporto che lega da anni i due innamorati. Sull'isola delle tentazioni di Canale 5, infatti, vediamo una Serena e un Pago sempre più in conflitto, e anche i fan che stanno seguendo il programma temono che il rapporto che li lega da anni possa terminare.Pago, al secolo Pacifico Settembre, ...

Anna Pettinelli - parla la figlia : “Mia madre a Temptation Island Vip? Ho riso” : Anna Pettinelli partecipa a Temptation Island Vip 2. La figlia: “Quando l’ho saputo sono scoppiata a ridere” Durante questa edizione di Temptation Island Vip, Anna Pettinelli è una di quei protagonisti che sta regalando più soddisfazioni al pubblico. Per l’occasione Spy ha voluto intervistare la figlia della spumeggiante speaker che ha fatto alcune simpatiche rivelazioni. […] L'articolo Anna Pettinelli, parla la ...

Temptation Island Vip - Elga Enardu sorprende : 'Mi auguro che Serena e Pago si lascino' : Mancano ancora un po' di settimane alla fine di Temptation Island Vip 2, ma sono già in tanti a fare dei pronostici su quello che accadrà alle coppie del cast allo scadere dei 21 giorni. Elga Enardu, interpellata dal magazine di U&D su quest'argomento, ha fatto sapere che non le dispiacerebbe affatto assistere ad un addio tra la sorella Serena e Pago: secondo lei, infatti, entrambi potrebbero trovare la felicità solo se si aprissero a nuove ...

Temptation Island Vip - Elga su Serena e Pago : “Mi auguro che si lascino” : Temptation Island Vip, Elga Enardu spiazza su Serena e Pago Una confessione che sconvolge quella che fa Elga Enardu sulla storia tra Serena e Pago, che si sono messi alla prova a Temptation Island Vip. La coppia ha scelto di intraprendere questo percorso per riuscire a capire se il loro è un vero amore oppure […] L'articolo Temptation Island Vip, Elga su Serena e Pago: “Mi auguro che si lascino” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Gianni Sperti contro una coppia di Temptation Island : Anticipazioni Uomini e Donne: Vittorio contro Katia, Gianni Sperti interviene Il Trono Classico sarà al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. I nuovi tronisti però non saranno gli unici protagonisti dell’appuntamento del giovedì con il dating show di Canale5, a catalizzare l’attenzione saranno infatti Katia Fanelli e Vittorio Collina che hanno visto naufragare la loro storia a Temptation Island. A sorpresa il ragazzo ...

Temptation Island Vip - la figlia di Anna Pettinelli confessa : "Ho come l’impressione che..." : Carolina commenta la scelta della madre e di Stefano Macchi di partecipare al reality delle tentazioni.

Anticipazioni U&D del 19 settembre - Classico : ospiti Katia e Vittorio di Temptation Island : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 19 settembre Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento stagionale del Trono Classico con la presentazione dei nuovi tronisti. Quanto andrà in onda sarà riferito alla registrazione che si è tenuta lo scorso 29 agosto agli studi Elios di Roma, in seguito alla quale il pubblico ha conosciuto i nomi dei quattro ragazzi che cercheranno l'anima gemella nel programma televisivo condotto da Maria De ...

Gabriele - il figlio di Pippo Franco a Temptation Island Vip 2. Cosa ne pensa il papà : «Non giudico - ma…» : Pippo Franco dice la sua sulla partecipazione del figlio Gabriele a Temptation Island Vip. “Sono sicuro che Gabriele avrà i suoi motivi per parteciparvi. E in ogni caso ne uscirà rafforzato” ha dichiarato in una intervista a Il Tempo. Da quando Gabriele è approdato nel programma, come da regolamento, non può avere contatti con il mondo esterno, neanche con i suoi cari. “Non so Cosa sta provando adesso perché non posso parlarci, gli hanno tolto ...

Temptation Island - Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati : Georgette Polizzi e Davide Tresse, protagonisti della terza edizione di Temptation Island, si sono promessi amore eterno durante un matrimonio simbolico che si è tenuto a Vicenza, domenica 15 settembre 2019 (il vero matrimonio con rito civile si svolgerà il prossimo 29 ottobre).Georgette, il giorno dopo il matrimonio, ha condiviso con i suoi 577mila follower su Instagram, tutte le emozioni che ha provato durante il giorno più importante della ...

Uomini e Donne - David e Cristina : retroscena su Temptation Island - Maria chiarisce : David Scarantino e Cristina Incorvaia, è finita davvero dopo Temptation Island: lo scontro a Uomini e Donne David Scarantino e Cristina Incorvaia non stanno più insieme dopo Temptation Island e anche se ne avevamo avuto già la conferma molto tempo fa la puntata di Uomini e Donne oggi ce lo ha ribadito. I due sono […] L'articolo Uomini e Donne, David e Cristina: retroscena su Temptation Island, Maria chiarisce proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - Francesco Chiofalo : “Per Antonella devo morire” : Francesco Chiofalo di Temptation Island spiazza: nuovi retroscena sulla Fiordelisi Francesco Chiofalo è ritornato a parlare, attraverso il suo profilo Instagram, della sua storia, ormai finita, con Antonella Fiordelisi. Dopo tanti sforzi, il Lenticchio nazionale è riuscito ad avere l’occasione a cui tanto ambiva: rivedere la sua compagna. L’ex protagonista di Temptation Island, durante l’incontro, sperava di poter chiarire ...

Pippo Franco sul figlio Gabriele a Temptation Island vip : Sfido chiunque ad uscirne vivo : Lo scorso lunedì 16 settembre è andata in onda la seconda puntata della seconda stagione stagione consecutiva di Temptation island Vip. Il nuovo appuntamento tv del docu-reality sui tradimenti ha visto l'entrata in scena di una nuova coppia, subentrata alla coppia eliminata dal programma nell'episodio precedente, ovvero quella formata da Ciro Petrone e Federica Caputo. Così, al cast del format condotto da Alessia Marcuzzi hanno preso parte i ...

Temptation Island Vip - Giorgia Palmas e Filippo Magnini rifiutano la partecipazione : Non tutte le coppie dello spettacolo avvertono la necessità di mettere alla prova il sentimento che le lega davanti alle telecamere. A differenza di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, a Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di non prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island Vip, il reality di Canale 5 che divide fidanzati e fidanzate e li sottopone alle tentazioni e alle seduzioni di ...