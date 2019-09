Svelata la tracklist del nuovo album di Niccolò Fabi | Tradizione E Tradimento

Svelata la tracklist di Fear Inoculum dei Tool - con più tracce nell’edizione digitale : Fear Inoculum dei Tool è l'attesissimo nuovo album della band di Los Angeles, in uscita il 30 agosto a 13 anni di distanza da 10000 Days. Dopo l'anticipazione della title-track pubblicata il 7 agosto, la band ha svelato la tracklist in due versioni: una da 7 tracce per la versione fisica del disco, l'altra composta da 10 brani per la versione che verrà pubblicata sulle principali piattaforme di streaming. Con la pubblicazione della title-track ...