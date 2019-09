Striscia la Notizia | Antonio Ricci contro Ezio Mauro | Quel maniaco sessuale

Striscia La Notizia - conferenza stampa della stagione 2019/2020 : La nuova edizione di Striscia La Notizia comincerà, su Canale 5, lunedì 23 settembre. Saranno Ezio Greggio e Michelle Hunziker i padroni di casa di questo inizio stagione: i due conduttori saranno presenti questa mattina a Cologno per la conferenza stampa di presentazione del programma. Non mancheranno anche Antonio Ricci e le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.Tvblog seguirà la conferenza in diretta.prosegui la letturaStriscia La ...

Michelle Hunziker torna a “Striscia la Notizia” e confida : «Belen è agitata - io sono noiosissima» : «Belen? È un’anima agitata». Nell’intervista che Michelle Huziker ha rilasciato a “Tv Sorrisi e Canzoni” a meno di una settimana dal ritorno sul bancone di “Striscia la Notizia” racconta progetti professionali e aneddoti privati. E non mancano pareri su colleghe come la showgirl argentina, che detiene il record per numero di tapiri. «Ne ha presi 27. Lei è un’anima agitata e passionale, una persona genuina, ...

Striscia La Notizia - Ezio Greggio : “Da anni cercano di colpirci” : Ezio Greggio prima di Striscia La Notizia svela: “Noi resistiamo” Ezio Greggio, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero uscito nelle edicole di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato come mai Antonio Ricci ha voluto dare a Striscia La Notizia il sottotitolo ‘La voce delle resilienza’, confessando: “Probabilmente significa che nonostante le botte che a Striscia riceviamo da anni, nonostante cerchino di ...

Moreno Morello - l’inviato di Striscia la Notizia aggredito con la sua troupe : “Operatore mandato in ospedale con un calcio” : L’inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello è stato aggredito assieme alla sua troupe mentre stava girando un servizio a Puglianello, in provincia di Benevento. Il gruppo si trovava nel paese della valle Telesina per parlare di una mostra organizzata da Roberto Riccio, originario di Amorosi, finito più volte nel mirino del tg satirico per “la gestione controversa” di fondi – elargiti anche da numerosi vip – ...

Barbara Palombelli - messaggio ad Antonio Ricci : "Ho un sogno nel cassetto - condurre Striscia la notizia" : Conduce Forum e Stasera Italia su Rete 4, lo sportello di Forum su Canale 5, alle 14. In diretta, tutti i giorni, eppure Barbara Palombelli ha un sogno nel cassetto: la conduzione di Striscia la Notizia. "Non ho più una vita, ma va benissimo così. I figli ormai sono grandi, sono tutti fuori casa, e

La ex Velina di Striscia la Notizia ricoverata in ospedale : cosa è successo : L’ex Velina di Striscia la Notizia ricoverata in ospedale. È lei stessa a raccontare ai suoi fan di Instagram il problema di salute che l’ha colpita qualche giorno fa e che ora pare si sia aggravato: “Sono venuta in ospedale per un controllo al piede e la situazione è peggiorata tantissimo. Avevo una ferita e il piede gonfio e questa ferita si è trasformata in un buco sul malleolo abbastanza profondo causato da un germe”, ha fatto sapere tra le ...

Er Faina a Temptation Island Vip : interviene Striscia la Notizia : Temptation Island Vip: Striscia la Notizia e la frecciatina a Damiano Coccia Er Faina La seconda edizione di Temptation Island Vip partirà ufficialmente questa sera, lunedì 9 settembre su Canale 5, con Alessia Marcuzzi al timone. Le prime polemiche su un concorrente hanno fatto il giro del web in questi giorni. Nel mirino è finito Damiano Coccia Er Faina che ha deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti con la compagna Sharon Macrì. A ...

Striscia la Notizia - Elisabetta Canalis-choc su Maddalena Corvaglia : "Non ne parlo - perché...". È rottura : Sono ormai mesi che circolano voci in merito ad una lite tra le storiche veline del tg satirico Striscia la Notizia, diventate negli anni più che amiche, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. È mistero ancora intorno alle cause della rottura, eppure il pettegolezzo sembra aver trovato indiretta

Striscia la notizia - diktat di Antonio Ricci su Michelle Hunziker : "Non può accadere contemporaneamente" : Sarà Maria De Filippi a condurre la prima puntata di Amici Celebrities, lo spinoff del talent show di Canale 5 con la versione vip del celebre talent. Nel comunicato stampa diffuso nella mattinata di martedì 3 settembre da Mediaset, si legge che la De Filippi presenterà il programma "nel periodo ini