Stasera in TV la prima di “Eurogames” | il nuovo di “Giochi senza Frontiere” con Ilary

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore., inserata, debutta su Canale 5 “Eurogames“, nuova grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeaux Sans Frontiers, “GiochiFrontiere”, cult della televisione italiana ed europea, in onda dal 1965 fino al 1999 per 30 edizioni. Al timoneBlasi con Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi. Eurogames è una competizione a squadre. Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia gareggiano l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni. In ogni puntata, per ciascun paese gioca una compagine proveniente da una diversa città e composta da dieci concorrenti. Alla finalissima accede, per ogni Stato, con il miglior punteggio durante le puntate eliminatorie. Tra i giochi ...

