Sport | Belgio in testa al Ranking Fifa | Italia guadagna una posizione

CorSport : il Belgio vince anche grazie a Mertens. Suo il gol del 2-0 : Un Mertens in biondo segna con la nazionale belga contro il San Marino. Suo il gol al 12’ minuto della ripresa, solo uno dei 4 gol che regala al Belgio la vittoria schiacciante sull’avversaria lasciata a zero reti. Mertens è partito dalla panchina, come Lukaku. L’obiettivo era di non spremerli prima della trasferta in Scozia. Dries è entrato nella ripresa e ha poggiato facilmente sottoporta firmando il 2-0. Gli altri tre gol sono stati firmati ...

F1 Belgio 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : La breve pausa estiva ha fatto bene alle Ferrari (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8), che a Spa-Francorchamps, un circuito 'amico', ha rispolverato prestazioni degne degli anni d'oro, monopolizzando la prima fila nel Gp del Belgio e con ottime prospettive per la Gara. La ciliegina sulla torta è la pole straordinaria di Charles Leclerc, il quale con il tempo di 1'42«519 ha rifilato ben sette decimi a due 'maestrì come ...

F1 Belgio 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Segnali di risveglio per la Ferrari ( Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) nel tempio della velocità. Nel giorno delle prime prove libere a Spa-Francorchamps, che segnano il ritorno in pista della Formula 1 dopo la lunga pausa estiva, le Rosse si prendono la scena in vista del Gran Premio del Belgio risultando le più veloci di tutti sia al mattino che al pomeriggio. Il più rapido dei ferraristi alla fine è ...

Sky Sport F1 - Diretta Esclusiva Gp Belgio (29 Agosto - 1 Settembre). In chiaro differita TV8 : Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Belgio, in Diretta Esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Domenica 1° settembre in programma la gara alle 15.10 live anche su Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472). Nel weekend in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Si comincia con le prime parole dei piloti in conferenza stampa. Dopo le prove libere di venerdì, sabato 31 Agosto sempre...