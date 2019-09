Spoiler U&D registrazione 17 9 | scontro acceso tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina

U&D - Spoiler puntata del 18 settembre : David e l'ex Incorvaia litigano in studio : Oggi 18 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda la terza puntata settimanale di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni, dopo la discussione tra Pamela e Stefano, vi sarà un nuovo accesissimo scontro che vedrà come protagonisti Cristina Incorvaia e David Scarantino. I due reduci da Temptation Island, secondo le anticipazioni riportate dalle "talpe" de Il Vicolo delle News, non risparmieranno accuse e ...

Spoiler trono classico U&D : Javier fatto fuori dopo una segnalazione - Sara in lacrime : La seconda registrazione del trono classico di Uomini e Donne, effettuata venerdì 13 settembre, è stata davvero molto avvincente. I vari tronisti non hanno fatto nemmeno in tempo a dare luogo alle prime esterne che già si sono consumate le prime polemiche. Uno tra i volti più interessanti di questa stagione del talk show era sicuramente Javier Martinez, il bellissimo ex tentatore di Temptation Island. Il ragazzo è sceso per corteggiare Sara, ma ...

Spoiler U&D - Javier cacciato dalla De Filippi : frequentava una ragazza : Nella giornata di ieri, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Stando alle anticipazioni, Javier Martinez sarebbe stato eliminato a causa di una segnalazione arrivata in studio. Lo spagnolo si era fatto notare a Temptation Island come tentatore di Ilaria Teolis. Conclusa l'esperienza al docu-reality, Javier aveva scelto di scendere le scale del dating di Maria De Filippi per corteggiare Sara Tozzi. Lo ...

Spoiler U&D - Trono Classico 13/09 : Javier Martinez eliminato per le chat con una ragazza : Il percorso di Javier Martinez a Uomini e Donne, è stato molto breve: il ragazzo, in seguito ad una segnalazione arrivata all'orecchio degli autori, è stato eliminato nel corso della puntata registrata il 13 settembre. Come riportano le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", l'argentino è stato messo all'angolo da Maria De Filippi su alcuni messaggi che si è scambiato con una ragazza fino a pochi giorni prima: pare che l'ex tentatore abbia una ...

Spoiler U&D : Jessica Battistello vorrebbe tornare con Andrea Filomena : Jessica Battistello vorrebbe tornare insieme ad Andrea Filomena. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata negli studi di Uomini e Donne. Oggi 13 settembre è stata registrata una nuova puntata del dating condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, la conduttrice per le prime puntate ospita i protagonisti di Temptation Island per farli confrontare. Dall’incontro di Jessica Battistello e Andrea Filomena sono emerse delle importanti novità. ...

Spoiler U&D - Ida in lacrime per Riccardo e scappa in bagno - lui : 'Questione chiusa' : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne, la seguitissima trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che riaprirà i battenti a partire da lunedì 16 settembre. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate del trono classico e del trono over e proprio ieri pomeriggio, in studio sono tornati i cavalieri e le dame del trono senior. Una puntata decisamente scoppiettante, durante la quale abbiamo visto che Ida Platano è scoppiata in ...

Spoiler U&D - Francesco starebbe puntando al trono (RUMORS) : A partire dal 9 settembre su Canale 5 tornerà in onda Uomini e Donne. Come di consueto la prima puntata verrà dedicata al confronto delle coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Già dalla seconda puntata però non mancheranno dei colpi di scena. Stando alle indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News, un corteggiatore verrà smascherato. Giulia Quattrociocche per conoscere meglio i ragazzi scesi dalle scale, ha scelto di passare del ...

Spoiler U&D - Trono Over : Tina a dieta - Ida piange per Riccardo e Armando la consola : Ieri, sabato 7 settembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: a una settimana esatta dal debutto, i protagonisti della versione "senior" di Uomini e Donne, hanno già regalato ai fan tanti spunti di discussione. Gemma Galgani sta conoscendo tre signori del parterre, mentre Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato si "contendono" le attenzioni di una new entry. A tornare in studio, dopo quasi un anno di assenza, è stata Anna ...

Spoiler U&D - 2^ puntata : Javier corteggia Sara - ospiti Arcangelo e Nunzia di Temptation : Venerdì 6 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, la seconda della stagione 2019/2020. Le anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News", fanno sapere che i quattro tronisti hanno cominciato a conoscere i corteggiatori: Sara Tozzi, in particolare, si è mostrata tanto interessata a Javier Martinez. ospiti dell'appuntamento che il pubblico potrà vedere a fine settembre, sono stati Nunzia e ...

Spoiler U&D - lite furibonda tra Massimo e Ilaria : interviene Maria De Filippi : La prima puntata di Uomini e Donne vede come protagonisti gli ex concorrenti di Temptation Island. Il primo confronto ad andare in scena sarà quello tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Massimo e Ilaria, terminata l’esperienza all’interno del villaggio, hanno deciso di prendere due strade diverse. Colantoni ha compromesso la sua relazione, dopo essersi avvicinato pericolosamente alla single Elena. Il primo a parlare negli studi Elios è stato ...

Spoiler U&D - 1^ puntata : Cristina accusa David di averla chiamata 'maledetta pezzente' : È stato un botta e risposta molto acceso quello che è andato in scena qualche giorno fa negli studi di Uomini e Donne tra David Scarantino e Cristina Incorvaia. Le anticipazioni che sono trapelate sulla prima registrazione del Trono Over del 30 agosto, infatti, fanno sapere che l'ex dama ha lanciato pesanti accuse al cavaliere: tra i due ci sarebbero stati strattonamenti e parolacce al termine dell'avventura a Temptation Island. A mettere fine ...

U&D Spoiler 1^ puntata trono over : Ida Platano e Andrea Filomena si stanno scrivendo : Venerdì 30 agosto sono state effettuate le prime registrazioni del trono over di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni in merito a quanto accaduto, pare proprio che ci siano delle novità. Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello di Temptation Island e Ida Platano hanno dato il via ad una frequentazione telefonica. Il ragazzo, infatti, dopo aver interrotto la sua relazione con la donna, a causa dei comportamenti ...

Spoiler U&D - la Cipollari difende Katia : 'Quelle che parlano non fanno mai nulla' : Terminata la stagione estiva, cresce l'attesa per la prima puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, il programma pomeridiano di Maria De Filippi dedicherà uno spazio agli ex protagonisti di Temptation Island. Stando alle prime anticipazioni, sembra che Tina Cipollari abbia difeso a spada tratta Katia Fanelli, scagliandosi invece contro Vanessa. Il Vicolo delle News ha riportato che durante la prima registrazione del dating-show di Canale 5 ...

U&D over - Spoiler : Gemma ha due nuovi corteggiatori e litiga con Barbara e Tina : La registrazione del trono over di Uomini e Donne è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 30 agosto. Il programma di Maria De Filippi, anche quest'anno, vedrà la presenza di Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Barbara De Santi e molti altri veterani del programma. Il ritorno di Gemma Galgani e l'eterno conflitto con Tina A Uomini e Donne, anche quest'anno, non mancherà Gemma Galgani, protagonista storica e indiscussa del parterre ...